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Здоровье / Общество

Как женщина может уберечь себя от онкологии?

22:43 11.12.2019 Фото: pxhere.com
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Недавнее крупное исследование, в котором на протяжении пяти лет принимали участие более 4700 женщин в возрасте от 50 до 75 лет, показало, что физическая активность благотворно влияет на сердце и на организм в целом.

Как женщина может уберечь себя от онкологии?

Серьёзных работ о влиянии спорта на женский организм практически нет

Испанский врач Хесус Петейро из Университетской больницы А-Корунья в ходе научного конгресса Европейского общества кардиологов рассказал, как женщины могут уберечься от онкологических и сердечных заболеваний.

По его словам, представительницам прекрасного пола следует как можно больше двигаться.

Фитнес защищает от смерти от любой причины, — подчеркнул он.

При этом специалист отметил, что серьёзных работ о влиянии спорта на женский организм практически нет. Однако недавнее крупное исследование, в котором на протяжении пяти лет принимали участие более 4700 женщин в возрасте от 50 до 75 лет, показало, что физическая активность благотворно влияет на сердце и на организм в целом.

Но если у женщин плохая физическая подготовка, они подвергаются повышенному риску смерти от рака или других причин, — рассказал Петейро.

Врач добавил, что показателем здоровья является нормальная работа сердца при выполнении упражнений и хорошая работоспособность в целом.

Источник: news.ru

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