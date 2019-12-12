12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Депутат-единоросс: Едим за 15 минут и раздражают простыни со штампом в трехкомнатной квартире от Госдумы

11:00 12.12.2019 Фото: Скриншот трансляции заседания Госдумы
6 0

Дисциплина в Госдуме в седьмом созыве стала гораздо строже по сравнению с шестым, рассказал Znak.com свердловский депутат Госдумы от «Единой России» Александр Петров.

Депутат единоросс: Едим за 15 минут и раздражают простыни со штампом в трехкомнатной квартире от Госдумы
Полупустой зал Госдумы во время заседания в начале октября, на котором выступал Виталий Мутко

Депутат-единоросс рассказал о штрафах в Госдуме и «скромных» служебных квартирах.
Дисциплина в Госдуме в седьмом созыве стала гораздо строже по сравнению с шестым, рассказал Znak.com свердловский депутат Госдумы от «Единой России» Александр Петров. «Вышел на больничный — наказали денежно. Пропустил без уважительной причины — наказали и очень денежно», — сказал он. По словам Петрова, штраф за пропуск заседания Госдумы без уважительной причины «неприлично большой». «46 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Меня ни разу не штрафовали, я стараюсь быть дисциплинированным. Считаю, что надо сидеть на заседаниях. Это правильно. Нас для этого вообще выбрали», — добавил единоросс.

При этом, по словам Петрова, во время долгих обсуждений депутаты иногда выходят из зала. «Есть такие доклады, которые длятся по два-три часа. Если нет срочного голосования, нужно успеть поесть, удовлетворить физиологические потребности, например, поставить укол. Медкабинет сейчас к нам (к залу заседаний — Znak.com) подвинули», — сказал депутат, обратив внимание, что многим парламентариям в Госдуме уже больше 60 лет.

На вопрос Znak.com, как можно голосовать, если депутат не слышал обсуждений, потому что ходил на обед, единоросс Александр Петров объяснил: «Если законопроект касается, например, международного соглашения, которое надо ратифицировать с какой-нибудь республикой, и доклад комитета по международным делам длится один-два-три часа… Я понимаю, что Российская Федерация должна это принять, раз уже все даже ратифицировали и подписали. Мы что, будем против сотрудничества? Я ищу такое, когда нужно успеть за 15 минут поесть. Я начал худеть, потому что ничего не успеваем. Но это уже личные дела». Помимо этого, по словам Петрова, есть законопроекты, по которым он голосует в соответствии с решением фракции.

Кроме того, депутат рассказал, что в Госдуме «есть человек», который следит, когда начнется голосование, и предупреждает отсутствующих депутатов, чтобы они подошли в зал.
Петров подчеркнул, что в Госдуме «надо пахать» и бессмысленно идти в депутаты ради служебных квартир и «других понтов». «Вы не были в этих служебных квартирах? Это советское жилье, построенный в 1990-е годы панельный дом. Я в таком доме на ЖБИ (район на окраине Екатеринбурга — Znak.com) прожил 19 лет. Арендованная квартира советского образца. Я зашел туда и сказал: „Это офицерский кубрик“. Слава Богу, сейчас что-то отремонтировали, стало лучше», — рассказал он.

По словам депутата, сейчас он живет в трехкомнатной квартире площадью примерно 100-110 квадратных метров. «Извините, но простынь со штампом раздражает. Я пробовал поменять матрас, у меня отняло столько сил и энергии это сделать. Потому что нельзя, комиссия все проверяет», — поделился Петров. По его мнению, такое жилье — «это не то, о чем нужно мечтать».

В конце сентября, напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов за прогулы, увидев полупустой зал заседаний во время выступления министра финансов России Антона Силуанова с отчетом об исполнении федерального бюджета за 2018 год. Но уже в начале октября Znak.com заметил полупустой зал на выступлении зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко. А позже выяснилось, что в Госдуме за депутатов продолжают голосовать другие люди, хотя это запрещено. Так, на заседании 8 октября кто-то весь день голосовал за депутата-единоросса Светлану Журову, которая в тот день была на открытие третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» (это было зафиксировано в соцсетях).

Источник: znak.com

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жаль депутатов?

Аноним, 12 декабря 2019 11:09
работают на износ
Аноним, 12 декабря 2019 11:11
Конечно стала дисциплина строже. В 21 году выборы ещё меньше единой России пройдёт. Будет ещё строже
Аноним, 12 декабря 2019 12:02
с такой зарплатой можно простыни без штампов купить.
Аноним, 12 декабря 2019 12:05
Бедняги ...
Своё то бельё постельное купить денег жалко, чтобы было без штампов ?
Новый мэр, 12 декабря 2019 12:51
Пусть снимают квартиры если раздражают простыни
Поросёнок Пётр, 12 декабря 2019 13:12
Согласен, тяжела жизнь депутата Госдумы, у половины порою даже нет сил на заседания приходить.
Приходится думать о России и народе прямо в саунах и прочих замечательных местах.
Да и в целом, давно пора повысить депутатскую зарплату до миллиона, а то на 400 000 в Москве только концы с концами сводить можно.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗачем снимаете? Переехали на улицу кассы вокзала Бердска. Здание закрыто на реконструкцию
13:30 12-12-2019
Зачем снимаете? Переехали на улицу кассы вокзала Бердска. Здание закрыто на реконструкцию
БердскХочешь сделать карьеру в полиции? Спеши в ДК "Родина" в Бердске
13:15 12-12-2019
Хочешь сделать карьеру в полиции? Спеши в ДК
Как определить рак легких? Поможет тест с стулом поможет выявить его до термальной стадии
13:06 12-12-2019
Как определить рак легких? Поможет тест с стулом поможет выявить его до термальной стадии
Издатель "Тинькофф-журнала" Александр Рай погиб с супругой
13:00 12-12-2019
Издатель
БердскВышивает бисером иконы Ольга Джаланян из Бердска
12:45 12-12-2019
Вышивает бисером иконы Ольга Джаланян из Бердска
Более 40% россиян не доверяют врачам
12:30 12-12-2019
Более 40% россиян не доверяют врачам
БердскИнтерактивный стол за 500 000 рублей приобретут к 75-летию Победы в музей Бердска 1
12:15 12-12-2019
Интерактивный стол за 500 000 рублей приобретут к 75-летию Победы в музей Бердска
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
12:00 12-12-2019
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Расстрелял из ружья двух девушек на склоне горы Уктус житель Екатеринбурга
11:45 12-12-2019
Расстрелял из ружья двух девушек на склоне горы Уктус житель Екатеринбурга
Мертвое сердце успешно пересадили живому пациенту в Вене
11:44 12-12-2019
Мертвое сердце успешно пересадили живому пациенту в Вене