Ванга предсказала жесточайший кризис России на 2020 год

Ванга предсказала, что Россия справится с глобальным экономическим кризисом, который будет длиться первые шесть месяцев 2020 года. Об этом сообщает НТВ, отмечая, что предсказание обнародовано впервые.
В будущем году Ванга также предсказала России природные катаклизмы. Она утверждала, что лето в 2020 году будет засушливым по причине солнечной активности.
Согласно ее прогнозам, Россию ждет успех в международной политике. В 2020 году возможен новый союз с Китаем и Индией.
Если верить Ванге, то на Украине будут происходить серьезные события, которые повлияют на будущее страны. В конце 2020 года ожидается сближение отношений между Москвой и Киевом.
Источник: vm.ru
НТВ это последняя инстанция?
Как известно, "великая предсказательница" Вангелия Гуштерова, работающая под творческим псевдонимом Ванга, каждый год выдаёт новые "предсказания", ну и что, что она умерла в 1996 году? Разве это проблема для "великой предсказательницы"?
нет
да
Как велика всё таки Ванга и с того света предсказывает.
Нет.
Нет,не верю
Лично не общался, поэтому и ответить на вопрос не могу. А вот нынешним писакам, которые используют ее имя - категорическое НЕТ!!!
Вот если бы РЕН-ТВ сообщили... А так НТВ -- не авторитет.