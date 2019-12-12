Ванга предсказала жесточайший кризис России на 2020 год

В будущем году Ванга также предсказала России природные катаклизмы. Она утверждала, что лето в 2020 году будет засушливым по причине солнечной активности.

Ванга также предсказала России природные катаклизмы

Ванга предсказала, что Россия справится с глобальным экономическим кризисом, который будет длиться первые шесть месяцев 2020 года. Об этом сообщает НТВ, отмечая, что предсказание обнародовано впервые.

В будущем году Ванга также предсказала России природные катаклизмы. Она утверждала, что лето в 2020 году будет засушливым по причине солнечной активности.

Согласно ее прогнозам, Россию ждет успех в международной политике. В 2020 году возможен новый союз с Китаем и Индией.

Если верить Ванге, то на Украине будут происходить серьезные события, которые повлияют на будущее страны. В конце 2020 года ожидается сближение отношений между Москвой и Киевом.



Источник: vm.ru