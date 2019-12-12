12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Ванга предсказала жесточайший кризис России на 2020 год

14:10 12.12.2019 Фото: скриншот youtube
25 24

В будущем году Ванга также предсказала России природные катаклизмы. Она утверждала, что лето в 2020 году будет засушливым по причине солнечной активности.

Ванга предсказала жесточайший кризис России на 2020 год
Ванга также предсказала России природные катаклизмы

Ванга предсказала, что Россия справится с глобальным экономическим кризисом, который будет длиться первые шесть месяцев 2020 года. Об этом сообщает НТВ, отмечая, что предсказание обнародовано впервые.

В будущем году Ванга также предсказала России природные катаклизмы. Она утверждала, что лето в 2020 году будет засушливым по причине солнечной активности.

Согласно ее прогнозам, Россию ждет успех в международной политике. В 2020 году возможен новый союз с Китаем и Индией.

Если верить Ванге, то на Украине будут происходить серьезные события, которые повлияют на будущее страны. В конце 2020 года ожидается сближение отношений между Москвой и Киевом.

Источник: vm.ru

Мнение читателей
2
9
8
5
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите Ванге?

Аноним, 10 декабря 2019 12:15
"Ванга предсказала, что Россия справится с глобальным экономическим кризисом, который будет длиться первые шесть месяцев 2020 года. Об этом сообщает НТВ, отмечая, что предсказание обнародовано впервые."

НТВ это последняя инстанция?
Алексец, 10 декабря 2019 16:47
С погодой сейчас это масоны делают во всем мире,так что ктото возможно пишет не то!!!
Поросёнок Пётр, 10 декабря 2019 12:34
Конечно верим!!!
Как известно, "великая предсказательница" Вангелия Гуштерова, работающая под творческим псевдонимом Ванга, каждый год выдаёт новые "предсказания", ну и что, что она умерла в 1996 году? Разве это проблема для "великой предсказательницы"?
Аноним, 10 декабря 2019 16:32
И Цой жив
Аноним, 10 декабря 2019 14:33
Да этих Ванг хоть пруд пруди на тнт битва экстрасенсов. Надо будет партии Вангу, новую назначат
Аноним, 10 декабря 2019 14:39
И предсказала, что катаклизмы начнутся с решений ВАДА
Аноним, 10 декабря 2019 15:51
НВР:
нет
Аноним, 10 декабря 2019 16:39
НВР:
да
Махновец, 10 декабря 2019 17:37
Кризисы головах,а не в действительности.На самом деле кризиса нет-нам его упорно втирают в мозг.
Аноним, 10 декабря 2019 17:47
НВР:
Как велика всё таки Ванга и с того света предсказывает.
И.з.н., 10 декабря 2019 19:20
Предсказала что я выиграю миллиард. Из за этого у медведеваи силуанова будет кризис в голове
Аноним, 10 декабря 2019 19:56
По ходу-то, не у них, а у вас уже есть.
Аноним, 10 декабря 2019 18:08
НВР:
Нет.
Аноним, 10 декабря 2019 18:59
НВР:
Нет,не верю
Аноним, 10 декабря 2019 19:31
НВР:
Лично не общался, поэтому и ответить на вопрос не могу. А вот нынешним писакам, которые используют ее имя - категорическое НЕТ!!!
Аноним, 10 декабря 2019 19:35
оставили бы бедную женщину в покое
Лора, 10 декабря 2019 20:12
С нетерпением жду Нового года,и поздравления Путина.Как обычно скажет,что год был трудным,кризис,потом помолчит ещё 5 минут,махнёт рукой,а потом..КУРАНТЫ,ОЛИВЬЕ,ШАМПУСИК))))))УХ!!!!и вот 2020,новый кризис и новые трудности)))
Омоним, 10 декабря 2019 21:14
> Об этом сообщает НТВ ...

Вот если бы РЕН-ТВ сообщили... А так НТВ -- не авторитет.
Гость, 10 декабря 2019 22:07
Чё опять за скулёжь?! Сказали же: Решено повысить всем зарплату на 25%! Радуйтесь!
Никола, 10 декабря 2019 23:49
Эти проказники - Нострадамус и Ванга - всё никак не угомонятся. Всё предсказывают и предсказывают... Причем, только про Россию и только в восторженно-розовых тонах. Прямо как наши нынешние государственные руководители: "Вы, народ, затяните немного пояса. Понимаете ли, мировой кризис, Обама-обезьяна... Но скоро заживем - да так, что все обзавидуются!"
Артак, 11 декабря 2019 00:26
Все прекрасно Аллага шокер будет.
Артак, 11 декабря 2019 00:26
Все прекрасно Аллага шокер будет.
Сергей Овчинников, 11 декабря 2019 00:38
Может, хватить брехать, эксплутируя имяДа не предсказывала она ни это ни 90 процентов из того, что ей приписывают после смерти ее! Смотрите, брехуны, вам все это ой как боком вйдет!!!
Поросёнок Пётр, 11 декабря 2019 01:23
Почему 90%? Она вообще ничего конкретного не предсказывала Как и все остальные "предсказатели". Изучать "феномен" Ванги конечно интересно с психологической точки зрения, как на государственном уровне и под контролем спецслужб, раскрутить психически неполноценную женщину на весь мир и стричь на человеческом невежестве и любопытстве нехилые бабки.
Коля, 11 декабря 2019 09:38
Ванга, не раскачивай лодку! Тебя за эту писанину в соцсетях посадят, оглянуться не успеешь.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не курите в постели: умер мужчина 1947 года рождения из-за неосторожности при курении
16:36 12-12-2019
Не курите в постели: умер мужчина 1947 года рождения из-за неосторожности при курении
Как выбрать хорошего аниматора для ребенка?
16:28 12-12-2019
Как выбрать хорошего аниматора для ребенка?
В течении какого времени можно вернуть обувь: закон и правила магазина
16:26 12-12-2019
В течении какого времени можно вернуть обувь: закон и правила магазина
Найден самый древний фигуративный рисунок охоты возрастом 43900 лет
16:24 12-12-2019
Найден самый древний фигуративный рисунок охоты возрастом 43900 лет
Никогда не говори по телефону: пароли, данные банковской карты и слово "да"
16:12 12-12-2019
Никогда не говори по телефону: пароли, данные банковской карты и слово
Будут ли расти цены на недвижимость в 2020 году?
16:04 12-12-2019
Будут ли расти цены на недвижимость в 2020 году?
Аквариум с водой упал на годовалую девочку в детсаду "Смешарики" Новосибирска
16:00 12-12-2019
Аквариум с водой упал на годовалую девочку в детсаду
Краснодар стал лучшим городом России по доступности и комфорту
15:56 12-12-2019
Краснодар стал лучшим городом России по доступности и комфорту
Зверский аппетит: во всем виноваты гены митохондриальной ДНК
15:51 12-12-2019
Зверский аппетит: во всем виноваты гены митохондриальной ДНК
Путин: знак равенства между фашистской Германией и СССР - беспардонная ложь
15:45 12-12-2019
Путин: знак равенства между фашистской Германией и СССР - беспардонная ложь