Пропали без вести: Нашли живыми объявленных в розыск жителей Бердска

Полицейские круглые сутки патрулируют улицы города

Зарегистрировано за прошедшую неделю 369 сообщений о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску. Из общего количества 18 — преступления, 8 раскрыты, 10 остались нераскрытыми (кражи личного имущества граждан), сообщил начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.

К административной ответственности привлекли 38 человек. По линии ГИБДД выявлено 129 административных правонарушений, зарегистрировано 10 ДТП с материальным ущербом и два ДТП с четырьмя пострадавшими — все живы, отметил Соколов. Были задержаны четыре водителя в нетрезвом состоянии.

На прошлой неделе полицейские проводили профилактические мероприятия, связанные с соблюдением иностранными гражданами административного законодательства. Выявлено пять административных нарушений. Выдворений не было. Проводились оперативно-профилактические мероприятия «Дебитор» по взысканию задолженности. Тяжких и особо тяжких преступлений за неделю допущено не было. В розыск объявляли двоих без вести пропавших. Нашлись живыми и здоровыми.