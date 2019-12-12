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Пропали без вести: Нашли живыми объявленных в розыск жителей Бердска

09:00 12.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За административные правонарушения полицейские задержали и привлекли к ответственности 38 нарушителей.

Пропали без вести: Нашли живыми объявленных в розыск жителей Бердска
Полицейские круглые сутки патрулируют улицы города

Зарегистрировано за прошедшую неделю 369 сообщений о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску. Из общего количества 18 — преступления, 8 раскрыты, 10 остались нераскрытыми (кражи личного имущества граждан), сообщил начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.

К административной ответственности привлекли 38 человек. По линии ГИБДД выявлено 129 административных правонарушений, зарегистрировано 10 ДТП с материальным ущербом и два ДТП с четырьмя пострадавшими — все живы, отметил Соколов. Были задержаны четыре водителя в нетрезвом состоянии.

На прошлой неделе полицейские проводили профилактические мероприятия, связанные с соблюдением иностранными гражданами административного законодательства. Выявлено пять административных нарушений. Выдворений не было. Проводились оперативно-профилактические мероприятия «Дебитор» по взысканию задолженности. Тяжких и особо тяжких преступлений за неделю допущено не было. В розыск объявляли двоих без вести пропавших. Нашлись живыми и здоровыми.

Автор видео Галина Панчева

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От редакции

Вы обращались за помощью в полицию?

Аноним, 12 декабря 2019 09:42
Это не работа, а имитация работы... Когда полиция начнёт кражи раскрывать? Разучились или уже не умеют...

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