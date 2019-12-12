На главу избиркома РФ Эллу Памфилову напал психически больной

С 2014 года Ахад Карабалаев находится на территории Российской Федерации без постоянных места жительства и источника дохода. 6 декабря он пробрался в дом к Памфиловой.

Завершено расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на Эллу Памфилову

В Главном следственном управлении завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении (ч. 3 ст. 162 УК РФ) на Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову, совершенном с незаконным проникновением в ее жилище.

С 2014 года Ахад Карабалаев находится на территории Российской Федерации без постоянных места жительства и источника дохода. По данным следствия, 6 сентября 2019 года с целью хищения денежных средств и иных ценностей Карабалаев незаконно проник в жилой дом, где был застигнут Эллой Памфиловой, которая оказала ему активное сопротивление, после чего нападавший скрылся с места преступления.

Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В настоящее время уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Источник: Следком