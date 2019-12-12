Тянет на вредное? Мифы о вредных продуктах — яйцах и мясе — развеял диетолог

Диетологи напомнили, что не стоит путать газированную воду со сладкой газировкой. Последняя — однозначно, вредная. А вот обычная газированная вода не провоцирует появление лишнего веса и помогает переваривать пищу

Яйца содержат «белки высокой биологической ценности и дают организму все незаменимые аминокислоты, витамины и минералы

Диетолог из Барселоны Нурия Монфуледа считает несправедливыми заявления о вреде яиц, которые якобы ответственны за повышенный холестерин, лишний вес и даже развитие гипертонии. Врач пояснила, что яйца содержат «белки высокой биологической ценности и дают организму все незаменимые аминокислоты, витамины и минералы».

Диетолог Палома Кинтана считает, что в день допускается употребление одного-двух яиц. В список продуктов, которые на самом деле приносят больше пользы, чем вреда, если употреблять их в умеренном количестве, попало и цельное молоко. А также натуральные йогурты с нормальной жирностью. Они более полезны обезжиренных аналогов, пояснила диетолог Ангела Морено.

При этом важно пить молоко в умеренных количествах, так как продукт содержит насыщенные жирные кислоты.

Источником белков и полезных для сердца жиров врачи назвали арахисовое масло, порекомендовав готовить его самостоятельно. Представленное на полках в магазине арахисовое масло содержит много сахара и ненужных жиров — от него лучше отказаться.

Специалисты также призывают не относиться к закускам из постного мяса как к опасным обработанным продуктам.

— Например, телятина, карпаччо, брезаола — это постное, обезжиренное мясо, которое надо отличать от тех жирных частей, которые используются для приготовления колбасы, сосисок, гамбургеров, — объяснила Нурия Монфуледа, добавив, что постое мясо содержит витамины, белки и железо.

Также диетологи напомнили, что не стоит путать газированную воду со сладкой газировкой. Последняя — однозначно, вредная. А вот обычная газированная вода не провоцирует появление лишнего веса и помогает переваривать пищу.

Источник: РГ