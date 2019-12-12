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Много пьешь? Какие продукты спасут твою страдающую от алкоголя печень?

10:49 12.12.2019 Фото: pixabay.com
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Лактобактерии помогут вашей замученной печени: они есть во многих кисломолочных продуктах — йогурте, кефире, ряженке, простокваше, твороге, сметане и сырах мягких сортов.

Много пьешь? Какие продукты спасут твою страдающую от алкоголя печень?
Ученые узнали, как защитить печень от воздействия алкоголя
Сюжет: Алкоголизм
Много пьешь? Какие продукты спасут твою страдающую от алкоголя печень?

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Ученые Цзилиньского сельскохозяйственного университета выяснили, какие продукты могут восстановить печень после воздействия на этот жизненно важный орган алкоголя.

Они провели ряд экспериментов на мышах с помощью лактобактерий — Lactobacillus rhamnosus.

Почему были взяты именно эти бактерии? Во время экспериментов, проведенных ранее, ученые установили, что лактобактерии усиливают барьерную функцию кишечника и улучшают иммунную систему слизистой желудка. Мало того, Lactobacillus rhamnosus — самый распространенный штамм этой группы микроорганизмов — положительно влияют на обмен жиров в печени путем регулирования экспрессии сигнального фактора.

После этого исследователи решили пойти дальше и выяснить, как влияют лактобактерии на печень, длительное время подвергавшуюся воздействию алкоголя и имеющей повреждения, приводящие к таким заболеваниям как жировая болезнь печени, стеатоз, цирроз и рак.

Группу мышей в течение восьми недель спаивали алкоголем. После периода хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника (понизилась кислотность) и стал наблюдаться чрезмерный рост патогенных бактерий.

После этого их посадили на диету с высоким содержанием жиров и одновременно стали добавлять в пищу гранулы Lactobacillus rhamnosus в различных дозах. Эти гранулы содержали ферментированную жидкость L. Rhamnosus, а также добавки в виде крахмала, сухого обезжиренного молока, порошка молочной сыворотки, микрокристаллической целлюлозы и мальтозы.
Результаты обрадовали ученых: введение гранул LGG способствовало восстановлению микрофлоры кишечника, уменьшало накопление жира и снижало степень воспаления в печени. В организме мышей стал снижаться уровень липополисахарида и выработка триглицеридов, а также свободных жирных кислот и малонового диальдегида. Они отметили исчезновение алкогольного дисбактериоза и уменьшение накопления жира в печени.

Таким образом китайские ученые подошли к созданию новых препаратов для лечения болезней печени.

Кстати

Лактобактерии содержатся во многих кисломолочных продуктах — йогурте, кефире, ряженке, простокваше, твороге, сметане и сырах мягких сортов. Лактобактерии давно используются в медицине в составе пробиотиков, регулирующих состав кишечной микрофлоры и повышающих иммунитет.

Источник: РГ

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От редакции

Как часто пьете? И как лечите печень?

Аноним, 12 декабря 2019 11:18
"Ученые узнали, как защитить печень от воздействия алкоголя"

Всё очень просто! НЕ ЖРИ ЭТОТ ЯД!

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