Много пьешь? Какие продукты спасут твою страдающую от алкоголя печень?

Лактобактерии помогут вашей замученной печени: они есть во многих кисломолочных продуктах — йогурте, кефире, ряженке, простокваше, твороге, сметане и сырах мягких сортов.

Ученые узнали, как защитить печень от воздействия алкоголя

Ученые Цзилиньского сельскохозяйственного университета выяснили, какие продукты могут восстановить печень после воздействия на этот жизненно важный орган алкоголя.

Они провели ряд экспериментов на мышах с помощью лактобактерий — Lactobacillus rhamnosus.

Почему были взяты именно эти бактерии? Во время экспериментов, проведенных ранее, ученые установили, что лактобактерии усиливают барьерную функцию кишечника и улучшают иммунную систему слизистой желудка. Мало того, Lactobacillus rhamnosus — самый распространенный штамм этой группы микроорганизмов — положительно влияют на обмен жиров в печени путем регулирования экспрессии сигнального фактора.



После этого исследователи решили пойти дальше и выяснить, как влияют лактобактерии на печень, длительное время подвергавшуюся воздействию алкоголя и имеющей повреждения, приводящие к таким заболеваниям как жировая болезнь печени, стеатоз, цирроз и рак.

Группу мышей в течение восьми недель спаивали алкоголем. После периода хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника (понизилась кислотность) и стал наблюдаться чрезмерный рост патогенных бактерий.

После этого их посадили на диету с высоким содержанием жиров и одновременно стали добавлять в пищу гранулы Lactobacillus rhamnosus в различных дозах. Эти гранулы содержали ферментированную жидкость L. Rhamnosus, а также добавки в виде крахмала, сухого обезжиренного молока, порошка молочной сыворотки, микрокристаллической целлюлозы и мальтозы.

Результаты обрадовали ученых: введение гранул LGG способствовало восстановлению микрофлоры кишечника, уменьшало накопление жира и снижало степень воспаления в печени. В организме мышей стал снижаться уровень липополисахарида и выработка триглицеридов, а также свободных жирных кислот и малонового диальдегида. Они отметили исчезновение алкогольного дисбактериоза и уменьшение накопления жира в печени.

Таким образом китайские ученые подошли к созданию новых препаратов для лечения болезней печени.

Кстати

Лактобактерии содержатся во многих кисломолочных продуктах — йогурте, кефире, ряженке, простокваше, твороге, сметане и сырах мягких сортов. Лактобактерии давно используются в медицине в составе пробиотиков, регулирующих состав кишечной микрофлоры и повышающих иммунитет.

Источник: РГ