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Как определить рак легких? Поможет тест с стулом поможет выявить его до термальной стадии

13:06 12.12.2019 Фото: pixabay.com
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Важно обращать внимание на классические симптомы опухолей легких, к которым относятся непроходящий кашель, инфекции грудной клетки, кровь в мокроте, устойчивая одышка и усталость, потеря аппетита и необъяснимое исчезновение веса.

Как определить рак легких? Поможет тест с стулом поможет выявить его до термальной стадии
Тест со стулом для определения рака легких
Сюжет: Онкология
Как определить рак легких? Поможет тест с стулом поможет выявить его до термальной стадии

Как определить рак легких? Поможет тест с стулом поможет выявить его до термальной стадииХимиотерапия: Витамин В9 помогает доставлять лекарство к раковым клеткамЕщё 144 новостей

Эту тяжелую болезнь, к сожалению, довольно часто находят слишком поздно. Но существуют простые тесты, позволяющие выявить её на более ранней стадии.

Злокачественные поражения легких — наиболее распространенный мужской рак в России, что связано с очень высоким количеством курильщиков в нашей стране. В большинстве развитых стран мира мужчины чаще всего страдают от опухолей простаты, но в России рак легких по-прежнему остается главным врагом представителей сильного пола. Довольно часто эту болезнь обнаруживают на поздних стадиях, когда радикально помочь пациенту уже ничем нельзя. Вот почему так важно обращать внимание на классические симптомы опухолей легких, к которым относятся непроходящий кашель, инфекции грудной клетки, кровь в мокроте, устойчивая одышка и усталость, потеря аппетита и необъяснимое исчезновение веса.

К менее распространенным симптомам рака легких может быть отнесена проблема при вставании, как показывают наблюдения. Если человек находится в сидячем положении, а потом встает, то у пациентов с раком легких с этим наблюдаются определенные сложности. Им требуется больше усилий для подъема, возникают проблемы с устойчивостью. Это один из первых признаков синдрома Ламберта-Итона. При данном синдроме мышцы вокруг бедер ослабевают, что может наблюдаться при мелкоклеточном раке легких.

Данная разновидность опухоли легких иногда заставляет иммунную систему человека атаковать зоны нервной системы, что и вызывает тот самый синдром Ламберта-Итона. На поздних стадиях могут ослабевать мышцы в районе плечей, а также осуществляться паранеопластическая дегенерация мозжечка, провоцирующая потерю баланса и устойчивости при движениях рук и ног. Также у пациентов появляются проблемы с речью или глотанием. Мелкоклеточный рак легких может провоцировать и другие проблемы нервной системы, включая изменения в осязании, зрении и даже в поведении. Об этом пишет Express.

Источник: medikforum.ru

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