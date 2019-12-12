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Путин разрешил использовать материнский капитал для оплаты операций

08:30 12.12.2019 Фото: pixabay.com
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Путин еще подтвердил, что правительство продолжит тенденцию к индексации материнского капитала.

Путин разрешил использовать материнский капитал для оплаты операций
Путин одобрил идею использовать материнский капитал для оплаты операций

Президент России Владимир Путин согласился с предложением использовать ресурсы материнского капитала для оплаты высокотехнологичных и дорогих операций, которые не покрывает госгарантия. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря.

Путин также заявил о возможности использовать материнский капитал для оплаты операций детям-инвалидам. «Честно говоря, впервые сталкиваюсь с такой постановкой вопроса по использованию маткапитала. Думаю, конечно, это можно сделать», — пояснил он.
Помимо этого, российский лидер отметил, что правительство страны будет продолжать тенденцию к индексации материнского капитала. По его мнению, в России есть хорошие идеи для поддержки материнства и детства, но они нуждаются в законодательном оформлении.

«Мы в последнее время предприняли немало шагов для поддержки материнства и детства. Имею в виду целый ряд обстоятельств, в том числе вопрос демографической ситуации. Я чувствую, что этого недостаточно», — цитирует президента агентство «Интерфакс».

Путин еще подтвердил, что правительство продолжит тенденцию к индексации материнского капитала.

Президент добавил, что эти инициативы будут предложены для всеобщего обсуждения в ближайшее время. По его словам, нужно выдержать баланс, чтобы помочь людям и одновременно не нанести ущерб финансовой системе России. Путин также заметил, что старается относиться с осторожностью к различным способам траты средств. «Боюсь просто, что людей будут обманывать», — приводит слова российского лидера «РИА Новости».

Ранее в ноябре Пенсионный фонд России объяснил схему работы индексаций материнского капитала. По словам организации, сумма в 453 026 рублей автоматически индексируется на уровень годовой инфляции.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Денежные средства выдаются за рождение второго или последующего ребенка. Сейчас она рассчитана до 2021 года.

С 2018 года семьи с невысокими доходами могут получать с сертификата ежемесячную выплату. В будущем маткапитал можно будет также использовать для строительства дачи. В 2020 году размер выплат по этой программе составит 466 тыс. рублей. Для этого в бюджет ПФР заложено около 325 млрд рублей.

Источник: Известия

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