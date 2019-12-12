Луна как лампочка: Отключили свет за долг в 4000 рублей у пенсионера в Бердске

Электричества не стало ночью. Бердчанин отправился в суд с иском к Черепановским сетям в 1,5 млн рублей.

Сергей Елисеев является главой народной власти Бердска

За долг в 4000 рублей за электроэнергию отключили свет в доме жителя микрорайона Южного Бердска Сергея Елисеева.

По словам Сергея Валентиновича, его даже не оповестили о том, что жилье отключат от электроэнергии.

— Нас подключало к электросетях муниципальное образование. Давно. Когда мы, жители, сами строили линию. Я платил в свое время. А когда вышел на пенсию, у меня пенсия 5700, плюс добавили 2000 рублей, 7700 рублей я получаю. По закону с суммы 8800 никто не имеет права взять ни копейки. Есть разъяснения пленума верховного суда №22. Там пишется, что с минималки ничего не берется. И нужно обращаться к руководителю муниципального образования, чтобы он выделил деньги. Деньги поступают трансфертом. В прошлом году правительством было выделено 78 млрд на оплату услуг ЖКХ. Муниципалитет должен был составить списки малоимущих, проверить и помогать им. А у нас идет геноцид — уничтожение пенсионеров, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Елисеев.

По словам Елисеева, его дом от электроэнергии отключили Черепановские электросети, к которым, как утверждает, он не имеет никакого отношения: договора нет, столбы стоят отдельно. Таким образом они заставляют заключать с ними кабальный договор, уверен бердчанин.

— Свет отключили ночью. Когда я позвонил в Черепановские электросети мне сказали, мол, договора нет, нужно его заключать. Как только заключу договор, так сразу подключат к энергии. Я говорю, что с удовольствием заключу договор, но тарифы не пересматривались с 1991 года и стоит 1Квт 4 копейки, но никак не 2 рубля 62 копейки. Спросил расчеты, мне их не дали, мне дали выписку со счета, что тарифы такие-то назначили и все. А на основании чего? Мне это не дают, хотя обязаны предоставить, — отметил пенсионер.

Сергей Елисеев пошел в суд с жалобой на незаконное отключение от электроэнергии, и потребовал от Черепановских электросетей 1,5 млн рублей морального вреда. Хотя теперь намерен поднимать его до 5 млн рублей. Не найдет правды в Российских судах — будет обращаться в Международный.

Отсутствие электричества негативно сказывается как на жизни бердчанина, так на состоянии дома. Уже разморозилась система подачи холодной и горячей воды. В подполе все промерзло.

-Стараюсь днем приготовить покушать и сделать необходимые дела. Раньше вечера проводил со свечами. Но слишком накладно, да и не выход это из положения. Выручает свет луны. Скоро буду как кошка видеть ночью, — с иронией говорил Елисеев.

Первое заседание суда, назначенное на 5 декабря, перенесли на 21 января.

Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в Новосибирскэнергосбыте, потребление электроэнергии в доме Сергея Елисеева является бездоговорным, что в соответствии с действующим законодательством является недопустимым. Для заключения договора энергоснабжения, в соответствии с пунктом 34 основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 4 мая 2012 года, установлен четкий перечень документов, которые должны быть предоставлены потребителем для заключения договора энергоснабжения (для бытового потребления).

АО «Новосибирскэнергосбыт» не инициировало отключение электроэнергии частного дома, принадлежащего Елисееву С.В. По вопросу отключения электроэнергии Елисееву С.В. было рекомендовано обратиться в филиал «Черепановские электрические сети» АО «РЭС» по адресу: г. Черепаново, ул. К.Маркса, дом 1 А.

Напомним, в подобной ситуации ранее оказалась 80-летняя бердчанка. Задолженность почти в 200 тыс. рублей образовалась у Валентины Мошкиной меньше чем за четыре года. Ей нечем погашать такую огромную сумму, размер ее пенсии — 9000 рублей. В доме жить не может — электричество отключили.

АО «Новосибирскэнергосбыт» уведомило потребителя об отключении электрической энергии в случае неоплаты задолженности и направило указанный адрес для произведения отключения электрической энергии в АО «РЭС». 2 октября 2018 года дом Мошкиной отключили от электроснабжения.

НЭС подали иск по взысканию задолженности по оплате за потребленную коммунальную услугу, которая сначала составляла 184 176,84 рублей, затем — 150 тыс. рублей. Валентина Мошкина подала встречный иск с требований выплаты морального вреда в 2 млн рублей. При отключении дома от электроэнергии 80-летняя пенсионерка разбила нос, упав с лестницы в темном помещении. В результате удара бердчанка получила тяжелое заболевание. Злополучный дом ей удалось продать и купить квартиру.

В суде интересы пенсионерки, которая находилась на лечении в больнице, представлял Сергей Елисеев. Сергей Валентинович уверял, что если иск пенсионерки суд не удовлетворит, то он дойдет до Международного суда.

Суд Бердска не удовлетворил в иске пенсионерке. Арбитражный суд оставил решение бердского суда без изменений. Елисеев готовит заявление в кассационный суд.

По словам Сергея Валентиновича, пока дело будет рассматриваться в судах, долг с пенсии Валентины Мошкиной не будут высчитывать.