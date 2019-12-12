Вышивает бисером иконы Ольга Джаланян из Бердска

В коллекции мастерицы работы выполненные нитками мулине и бисером

Вы рисуете, лепите, вяжете забавных мишек? Тогда наша новая рубрика «Галерея Курьера» для вас. В ней каждый горожанин может показать свои работы.

Ольга Джаланян коренная бердчанка.

— В 2013 году появился на свет второй сын, и я начала вышивать. На вышивку меня вдохновила наша соседка, она такая мастерица! У нее очень много работ. Сначала я у нее взяла схему «Марии с ребенком». Ее я вышивала почти год,так как не было много времени из-за маленького ребенка. Затем я стала выписывать журналы по вышивке,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мастерица.



Пресвятая Мария с Младенцем

Пресвятая Ольга

Святая Надежда

Когда появился третий ребенок, она продолжила вышивать по вечерам, когда детки спали. Она с мужем занимаются бизнесом, поэтому времени на творчество остается немного. От вышивания многодетная мама получает колоссальное удовольствие, оно успокаивает и расслабляет. В ее коллекции-работы, выполненные нитками мулине и бисером.Если вы хотите выставить свои работы в нашей галерее, то присылайте фотоснимки разрешением не менее 1200 пикселей по горизонтали. Количество от 5 до 10 штук. Фото ждем на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Галерея Курьера».Ваше творчество может быть из любой сферы — живопись, лепка, вышивка, плетение и т.д. В общем, все, что создаете вы сами. Если у вас есть страничка в соцсети или свой сайт, мы сделаем ссылку на него — поэтому высылайте и его адрес. Обязательно подпишите свое имя и фамилию. И названия своих работ.Расскажите немного о себе. Кто вы по профессии? Почему решили заняться творчеством? Что вам дает это занятие? В каких техниках вы работаете? Кроме сайта, мы опубликуем ваши работы в газете «Курьер.Среда.Бердск».