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Недвижимость / Общество

Какой дом теперь будет считаться аварийным?

00:30 12.12.2019 Фото: pxhere.com
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До вступления в силу поправок дома признавались аварийными на основании решения межведомственной муниципальной комиссии. Это, в свою очередь, приводило к спорам между муниципальными властями и собственниками ветхих домов. Теперь для заключения будет необходима экспертиза.

Какой дом теперь будет считаться аварийным?
Если в результате экспертизы дом признан аварийным, все жилые помещения в нем автоматически считаются аварийными и, соответственно, непригодными для проживания

Правительство изменило порядок, в соответствии с которым власти будут признавать дом подлежащим сносу или реконструкции. Соответствующее Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2019 г. № 1535 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» за подписью Дмитрия Медведева было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 2 ноября.

Какой дом теперь будет считаться аварийным?

Внесенными изменениями конкретизируется основание для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Раньше аварийным дом признавался только в том случае, если деформация фундаментов, стен и несущих конструкций свидетельствовала «об исчерпании несущей способности и опасности обрушения». Как уточняется на официальном сайте Минстроя РФ, теперь основанием для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций (конструкции) дома или всего дома в целом, а также крены, способные привести к потере устойчивости здания.

«Об аварийном состоянии говорят, в частности, повреждения конструкций и их деформация, которые могут привести к исчерпанию несущей способности и обрушению и (или) кренам, могущим вызвать потерю устойчивости дома», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, теперь, если в результате экспертизы дом признан аварийным, все жилые помещения в нем автоматически считаются аварийными и, соответственно, непригодными для проживания. Соответственно, жильцов из него необходимо расселить, и никто из них не сможет оспорить это решение и остаться в аварийном помещении.

Как изменится порядок признания жилья аварийным?

До вступления в силу поправок дома признавались аварийными на основании решения межведомственной муниципальной комиссии. Это, в свою очередь, приводило к спорам между муниципальными властями и собственниками ветхих домов. Теперь для заключения будет необходима экспертиза. Как уточняется в постановлении, проводить ее должны специализированные организации, имеющие право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий, сооружений и их строительных конструкций.

Согласно изменениям, внесенным в п. 47 положения, межведомственная комиссия в трехдневный срок должна направить результаты экспертизы в соответствующий орган федеральной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, а также орган местного самоуправления для последующего принятия решения. Кроме того, результаты экспертизы также направляются заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения помещения либо многоквартирного дома.

Источник: АиФ

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