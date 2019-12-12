10 простых способов создадут Новогоднее настроение дома

Чтобы украсит дом к празднику, не обязательно тратить много денег Небольшие советы и хитрости помогут вам создать праздничное настроение в каждом уголке дома.

Мы специально выбрали идеи, для исполнения которых вам не придется опустошать свой кошелек. Все они требуют минимального вложения денег и времени. Все, что вам потребуется — это любовь и немного креатива. Вперед!

Цитрусовая гирлянда

Для того, чтобы сделать эту милую гирлянду, вам понадобятся сушеные апельсины, толстая нить, шпильки и декоративные крючки. Проще простого!

Морская тема

Если в вашем доме есть камин, украсьте его ветками ели, а сверху обязательно поставьте свечи в стеклянных колбах разных размеров. Это придаст помещению праздничный уют. Морскую тематику можно поддержать спасательным кругом, повешенным над камином вместо рождественского венка, и другими атрибутами в форме якорей или кораблей.

Скромный акцент

Хотите сделать вашу кухню более новогодней, но только, чтобы это было ненавязчиво и не мешало? Маленький венок на окне сделает свое дело, и напомнит вам о праздниках, когда вы будете мыть посуду.

Используйте мини-елки

В комнате есть столик, который выглядит скучно? Мини-ель, помещенная в старинный медный горшок, добавит винтажную нотку вашей гостиной или прихожей. Используйте украшения в виде войлочных птичек и сосновых шишек, а также нашу любимую гирлянду из сушеного апельсина, чтобы придать дереву модный organic вид.

Игрушечный поезд

Старинные игрушки часто используются как украшения под елкой и на это есть причина — они очаровательны и классичны. Выберите старинный игрушечный локомотив, который будет кружить вокруг елки, погружая вас в волшебную атмосферу «Полярного экспресса».

Яблочная гирлянда

Для создания этой гирлянды используйте тонкое шило, чтобы пробить дыру в яблоке, ближе к центру. Затем протяните проволоку через фрукты и закрепите их на гирлянде. Готово!

Гирлянда из варежек

Используйте свое старое зимнее снаряжение, чтобы сделать эту необычную гирлянду. Просто найдите разные варежки, прицепите их на толстую нитку и повесьте в детской. Малыши будут в восторге!

Украсьте стены воспоминаниями

Поместив семейные фотографии на ваш любимый рождественский венок, вы сможете «встретить» Новый год с членами семьи, которые не рядом, но всегда в вашей душе.

Елочная люстра

Несколько пышных сосновых ветвей и пару шишек, накинутых на кухонную люстру, оживят этот повседневный предмет на праздники. Создайте простой шедевр, прикрепив зелень с помощью лески.

Деревянная елка

Нарисуйте елочку на деревянном ящике или паллете, а затем украсьте ее разноцветными помпонами. Выглядит оригинально и стильно!

Источник: Хочу