«БМЗ-сервис: Даже зимой можно выразить светлую память ушедшим людям»

И даже зимой не стоит воздерживаться, чтобы выразить свою память и почтение близким людям, которые уже не рядом

Достаточно часто встречается мнение, что зимнее время года является «не сезоном» для обустройства мест захоронения. Но это чистое заблуждение. Самым пиком работ выступают теплые месяцы года: апрель, май, июнь, июль. Тогда очень многие люди решают навести порядок на могилах, украсить и облагородить прилежащую территорию и изготовить новые памятники или ограждения. Поэтому, зачастую, встречается загруженность специалистов и создается очередь.

Но стоит наоборот заранее подумать и начать подготовительные работы в зимний период времени, чтобы летом в кратчайшие сроки привести все в надлежащий вид. За зиму, до наступления ажиотажа, профессионалы «БМЗ сервис» смогут основательно подойти к производственным работам, тщательно и не торопясь произвести памятник, нанести на него портрет и сделать гравировку, изготовить дополнительные изделия в виде столиков, лавок, ограждений. Также это позволит вам сэкономить некоторую денежную сумму, поскольку во многих организациях существуют сезонные скидки.

«БМЗ сервис» — это индивидуальный подход и система гибких скидок, которые подойдут любому клиенту.

Наличие профессиональных сотрудников в нашей компании, позволяет обеспечить не только отлаженный производственный процесс, но и может помочь вам зимой в обслуживании мест захоронения ваших близких. Мы предоставляем услуги по уборке территории могилок, комплексный и индивидуальный уход. Также порой есть возможность не менять памятник, а просто отреставрировать его – гранитные и мраморные постройки прошлых десятилетий могут быть еще в хорошем состоянии, просто потерять свой внешний вид. Работа мастеров может вернуть такие предметы воспоминаний к новой жизни.

Выбор материалов для обустройства места захоронения в нашей компании очень обширен. Это может быть и более бюджетные варианты, в виде бетона, и классические – мрамор или гранит. При необходимости, различные цвета обсыпки могут послужить предметом для придания индивидуальности. Наши специалисты подберут наиболее оптимальный вариант ограждений могильной территории, по любым запросам и желаниям, в виде кованных или литых конструкций.

Многолетний опыт работы в различных условиях, слаженная команда, позволяют быть вам уверенным в том, что ваши пожелания будут учтены и вся работа будет выполнена точно в срок и на высочайшем уровне качества. Именно таким образом можно озвучить главный принцип работы «БМЗ сервис»: «На самом деле не важно, в гранит, мрамор или бетон обнесен холмик над покоящимся человеком. Наверняка, ушедшему не хотелось бы, что бы его близкие потратили последние силы и деньги на обустройство его места упокоения. Поэтому для нашей фирмы любой вид благоустройства является одинаково достойным, а поэтому, выполняется всегда качественно и надежно!».

И даже зимой не стоит воздерживаться, чтобы выразить свою память и почтение близким людям, которые уже не рядом. Можно подготовить памятник, оградку или стол и лавочку, и тогда уже ранней весной могила будет выглядеть опрятно и эстетично, а «БМЗ сервис» вам в этом всегда поможет. Так же, при заказе в зимний период времени все изделия хранятся бесплатно до момента монтажа.

Нам можно просто позвонить: 8-913-206-43-90, 8-953-889-08-40 или

8 (383) 3103433

Выставка-продажа памятников, прием заказов — первый въезд на городское кладбище Бердска.

Источник: Раздел «БМЗ сервис» на сайте Весь Бердск