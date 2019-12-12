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Свежие морепродукты для праздничных блюд от магазина «Хороший»

08:50 12.12.2019 Фото: Магазин морских продуктов"Хороший"
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За свежей и вкусной рыбкой приходите в магазин «Хороший».

Свежие морепродукты для праздничных блюд от магазина «Хороший»
«Хороший» — это всегда свежая и вкусная рыба

Наш магазин предлагает вкусную и полезную продукцию, изготовленную на Дальнем Востоке. У нас вы найдете широкий ассортимент деликатесов по доступной цене: свежую, замороженную, слабосоленую и копченую продукцию. Из обитателей Тихого океана вы сможете приготовить изумительные новогодние блюда!

Из года в год мы без труда удовлетворяем все возрастающий спрос на северные продукты, предоставляя огромный выбор деликатесов.

За долгие годы мы добились репутации надежного продавца, которому доверяют, с которым приятно работать. Лишним тому подтверждением являются ваши многочисленные рекомендации магазина морепродуктов знакомым и друзьям.

За свежей и вкусной рыбкой приходите в магазин «Хороший» по адресу: ул. Микрорайон, 25б, ул. Горького,4.

Источник: Раздел Магазина морских продуктов «Хороший» на сайте Весь Бердск

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