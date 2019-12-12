Врач о причине смерти Юрия Лужкова: После операции на сердце умер экс-мэр Москвы

По словам врача немецкой клиники «Гроссхарден» Карл-Вальтер Яух, Лужков часто приезжал в клинику на обследования, у него были давние проблемы с сердцем. 12 декабря его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Врач немецкой клиники рассказал, почему не удалось спасти Лужкова

Врач немецкой клиники «Гроссхарден» Карл-Вальтер Яух рассказал, почему не удалось спасти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Политик скончался после перенесенной операции на сердце 10 декабря. Ему было 83 года.

По словам врача, Лужков часто приезжал в клинику на обследования, у него были давние проблемы с сердцем. На этот раз обследование показало, что все важные сосуды, питающие сердечную мышцу, оказались перекрыты и Лужкову требуется операция. С помощью катетеров сосуды удалось открыть и мужчине стало немного лучше, однако вскоре состояние пациенты вновь ухудшилось.

«Сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца. Была снова проведена катетеризация, чтобы остановить кровотечение, но состояние сердца было достаточно плохим, что не позволило избежать остановки сердца, запустить сердце не удалось», — рассказал медик в эксклюзивном интервью РЕН ТВ.

Про словам Яуха, осложнение, погубившее Юрия Лужкова, встречается у одного пациента из тысячи.

Бывшего столичного градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Скорбная церемония пройдет 12 декабря. Отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Источник: ren.tv