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Снежный коллапс: Видео массового столкновения 48 автомобилей под Владивостоком выложили в сеть

11:30 12.12.2019 Фото: скриншот
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К массовому столкновению привел снежный коллапс на участке автодороги поселок Новый — Де-Фриз — Седанка в пригороде Владивостока, семь человек травмированы.

Снежный коллапс: Видео массового столкновения 48 автомобилей под Владивостоком выложили в сеть
11 декабря около полусотни автомобилей столкнулись в условиях снежного циклона на участке автодороги поселок Новый — Де-Фриз — Седанка в пригороде Владивостока, семь человек травмированы.

«По предварительной информации, в районе 9 км автодороги Хабаровск — Владивосток — посёлок Новый — Де-Фриз зарегистрировано массовое ДТП с участием 48 автомашин», — сообщили агентству «Интерфакс -Дальний Восток» в управлении ГИБДД Приморского края.

В результате аварии пострадали семь человек. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Движение на данном участке временно ограничено.

Владивосток в среду оказался под влиянием снежного циклона, по прогнозам, выпадет около полумесячной нормы осадков. Водителей попросили не выезжать на дороги.

Госавтоинспекция региона переведена на усиленный вариант несения службы. Ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации.

Наряды дорожно-патрульной службы оказывают помощь водителям, попавшим в сложные ситуации на дороге.

Ранее сообщалось о почти 20 машинах и шести пострадавших в этом массовом ДТП.

11 декабря в 11-25 на телеканале «Россия1» было прямое включение с места массовой автоаварии на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл».

Напомним, что, по предварительным данным, там пострадало не менее 30 автомобилей. Из-за автоаварии в настоящее время закрыто движение автотранспортных средств от 0 до 14 км автодороги поселок Новый – Де-Фриз-Седанка в направлении Владивостока.

Источник: vestiprim.ru Интерфакс

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