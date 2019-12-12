В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:
На Бердском вокзале в первый день работы новых касс в модульных вагончиках — вышел из строя и впал в спящий режим один из билетопечатающих терминалов, в связи с чем к двум работающим кассам во временных модульных вагончиках выстроились огромные очереди!
Очереди на вокзале за билетами: впал в спящий режим один из билетопечатающих терминалов
10:01 12.12.2019
В связи с чем к двум работающим кассам во временных модульных вагончиках выстроились огромные очереди!
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:
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