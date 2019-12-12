Журналист Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

В заявлении указывается, что 28 ноября был получен ответ от Следственного комитета, из которого следовало, что обстоятельств, указывающих на то, что в отношении Голунова совершено преступление, нет.

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.

«Я с адвокатом сходил в приемную ФСБ. Там мы подали заявление о преступлении. Чтобы наконец было зарегистрировано сообщение о преступлении — фальсификации доказательств и применении насилия», — сообщил Голунов «Интерфаксу» в среду.

В заявлении указывается, что 28 ноября был получен ответ от Следственного комитета, из которого следовало, что обстоятельств, указывающих на то, что в отношении Голунова совершено преступление, нет. По версии СК также нет и оснований для регистрации сообщения о преступлении и проведения по нему процессуальной проверки.

В связи с этим журналист просит в своем заявлении «зарегистрировать сообщение о преступлении и провести проверку сообщения о преступлении в порядке статей 144-145 УПК РФ с целью установления всех данных об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного в отношении Голунова преступления».

Жалоба на бездействие

11 ноября в Басманном суде Москвы стало известно, что в настоящий момент все материалы дела, по которому ранее обвиняемым был журналист Голунов, находятся под грифом «секретно».

28 октября Бадамшин пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции. Бадамшин просил признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста.

Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова.

Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просил суд обязать следователя устранить нарушения.

Дело Голунова

Сотрудник базирующейся в Латвии «Медузы» Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Его поместили под домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

После освобождения Голунова дело продолжало находиться в МВД, которое в его рамках проверяло действия своих сотрудников, задерживавших журналиста. В СКР дело было передано в июне по решению Генеральной прокуратуры.

Спустя почти пять месяцев после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с «делом Голунова» своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки, также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления.

Источник: Интерфакс