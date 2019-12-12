Двое скончались и 27 гостей получили травмы и ожоги от взрыва газа и пожара в кафе в Лысой Горе

Суд отправил владелицу кафе «Рандеву» на 5,5 лет в колонию за это ЧП на праздновании 6-летнего юбилея.

В Саратовской области вынесен приговор по делу о пожаре в кафе

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летней жительнице районного поселка Лысые Горы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух лиц).

Следствием и судом установлено, что жительница поселка Лысые Горы, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, организовала в арендуемом ею помещении на улице Мира в данном поселке кафе «Рандеву», где с привлечением наемных работников оказывала населению услуги в сфере общественного питания. В январе 2019 года по поручению хозяйки кафе была осуществлена заправка газового баллона объемом 27,2 литра, который был доставлен в помещение кафе и использовался для приготовления пищи. При этом предпринимателем не были соблюдены требования безопасности жизни и здоровья потребителей. В частности, нарушен установленный порядок, в соответствии с которыми установка, хранение и эксплуатация индивидуальных баллонных установок в помещениях, расположенных в (под и над)обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания строго запрещена.

26 января 2019 года в указанном кафе во время проведения торжества, посвященного празднованию 60-летнего юбилея местного жителя, в результате разгерметизации газового баллона произошел выброс газа на первом этаже кафе с последующим воспламенением образовавшейся газовоздушной смеси. Это стало причиной возникновения пожара в кафе.

В результате случившегося двое посетителей кафе получили ожоги, от которых скончались, трое — повреждения, причинившие тяжкий вред их здоровью. Кроме того, 25 гостей, среди которых двое малолетних детей 2012 и 2015 года рождения, получили различные повреждения, не нанесшие тяжкого вреда их здоровью.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Источник: Следком