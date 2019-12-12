За изнасилование и убийство 10-летней девочки в 2011 году поймали педофила в Ленинградской области

В Ленинградской области благодаря работе аналитической группы по расследованию преступлений прошлых лет задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки, совершенном в 2011 году

Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в 2011 году по факту безвестного исчезновения 10-летней девочки по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней), фрагменты тела которой впоследствии были обнаружены в лесном массиве Волосовского района Ленинградской области.

Данное преступление было совершено в условиях неочевидности и раскрыть его по горячим следам не удалось, при этом следователи регионального следственного управления СК России продолжали скрупулезную работу по установлению лица, совершившего убийство ребенка и привлечению его к уголовной ответственности. Закономерным результатом непрерывной работы аналитической группы по расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы, возглавляемой руководителем следственного управления по Ленинградской области, стало раскрытие этого особо тяжкого преступления.

В ходе грамотно спланированных и профессионально организованных действий следователей регионального управления СК России, криминалистов Главного управления криминалистики СК России и сотрудников полиции ГУ МВД России о Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении преступления задержан 55-летний мужчина, который полностью признал свою вину.

По версии следствия, 26 марта 2011 года подозреваемый находился в своем доме, расположенном на одной из улиц города Волосово, где также находилась 10-летняя девочка. Воспользовавшись беспомощным состоянием беззащитного ребенка, подозреваемый подверг девочку сексуальному насилию, после чего задушил. С целью сокрытия совершенного преступления тело убитого ребенка было спрятано в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах от деревни Извара, и прикопано снегом.

В настоящее время следователи СК России проводят с участием задержанного комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.

Источник: Следком