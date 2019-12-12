Летают на личных вертолетах за 12 млн рублей два жителя Бердска

Еще один бердчанин владеет воздушным судном без двигателя. Состоятельные бердчане платят налоги за свою технику от 5 до 2 тыс. рублей.

Вертолеты для многих роскошь

Летают на вертолетах миллионеры в Бердске. По данным федеральной налоговой службы №3 Новосибирской области, платят налог за вертолет всего два жителя Бердска. Еще один — за воздушное транспортное средство не имеющее двигателя.

В 2018 году один бердчанин заплатил налог за свой вертолет в размере 5625 рублей. При этом мощность двигателя воздушного судна составляет 225 лошадиных сил. К этой машине применена ставка налога за единицу мощности в размере 25 рублей.

Второй бердчанин платит налог за свой вертолет в размере 2150 рублей. К нему также применена налоговая ставка в размере 25 рублей за единицу мощности. А мощности у двигателя этого вертолета гораздо меньше, чем у нашего первого героя — 86 лошадиных сил.

Третий житель наслаждается полетом на воздушном транспорте без двигателя. Это может быть параплан или дельтаплан. Здесь применена ставка налога 1000 рублей за единицу мощности. В итоге за владение воздушным судном бердчанин платит ежегодно по 1000 рублей.

К слову казать, стоимость планера Cessna 172 skyhawk 1979 года выпуска в Новосибирской области равна 12 500 000 рублей. Можно приобрести вертолет Ми-8Т. Он выставлен на торги совсем недавно в связи с тем, что стоит на консервации 1,5 года. Эта крылатая машина обойдется вам в 9 649 997 рублей.

Стоит отметить, что в соседнем Искитиме лишь один состоятельный житель каждый год платит налог за самолет в размере 2375 рублей. Мощность двигателя равна 95 лошадиных сил. Ставка налога, применяемого к этой железной птице, равна 25 рублей за одну «лошадку».