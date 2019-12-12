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Расстрелял из ружья двух девушек на склоне горы Уктус житель Екатеринбурга

11:45 12.12.2019 Фото: СК РФ
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Одна из пострадавших погибла непосредственно на месте происшествия, другая – через некоторое время в больнице.

Расстрелял из ружья двух девушек на склоне горы Уктус житель Екатеринбурга
В Свердловской области органами Следственного комитета местному жителю предъявлено обвинение в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области 34-летнему жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве двух девушек (пп.«а»,«и» ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, поздним вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне ГСК «Уктус» по улице Зимней в Екатеринбурге обвиняемый из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов из принесённого с собой оружия в двух девушек, после чего принял меры к сокрытию следов убийства и скрылся. Одна из пострадавших погибла непосредственно на месте происшествия, другая – через некоторое время в больнице. В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий правоохранительным органам удалось установить и задержать подозреваемого, который под тяжестью неопровержимых улик сознался в содеянном.

С учётом тяжести преступления, сведений о личности задержанного и иных обстоятельств, установленных в ходе следствия, 11 декабря 2019 года следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные СК России материалы, согласился с доводами следствия, заключив обвиняемого под стражу сроком на 2 месяца, до 8 февраля 2020 года включительно. В настоящее время по уголовному делу продолжаются дальнейшие мероприятия по сбору доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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