В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:
Доброе утро! Выезды со дворов на ул. Ленина завален снегом с дороги на высокой машине ничего не видно, а на седане и подавно. Чтобы убедится в безопасном манере приходится выезжать на середину полосы, чем создавать аварийную ситуацию. О каких безопасных дорогах в Бердске идёт речь? Службы не работают, администрации города на жителей наплевать. Прошу разобраться! Пример выезд со двора Горького, 5 на улицу Ленина фото прилагаю:
Фото: О каких безопасных дорогах в Бердске идёт речь? Выезды из дворов завалены снегом!
10:06 12.12.2019
Прошу разобраться! Пример выезд со двора Горького, 5 на улицу Ленина фото прилагаю.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Выезд из вашего двора тоже в снегу?
БердскФото: О каких безопасных дорогах в Бердске идёт речь? Выезды из дворов завалены снегом!
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