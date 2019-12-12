Фото: О каких безопасных дорогах в Бердске идёт речь? Выезды из дворов завалены снегом!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:

Доброе утро! Выезды со дворов на ул. Ленина завален снегом с дороги на высокой машине ничего не видно, а на седане и подавно. Чтобы убедится в безопасном манере приходится выезжать на середину полосы, чем создавать аварийную ситуацию. О каких безопасных дорогах в Бердске идёт речь? Службы не работают, администрации города на жителей наплевать. Прошу разобраться! Пример выезд со двора Горького, 5 на улицу Ленина фото прилагаю: