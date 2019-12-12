На пенсию в 62 года: Новая пенсионная система вступит в силу в 2022 году во Франции

Закон о пенсионной реформе во Франции начнет действовать с 1 января 2022 года, заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп.
Начиная с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
В среду Филипп представил положения пенсионной реформы, отмечая, что она основывается на трех принципах — универсальность, равенство и ответственность. Реформа коснётся родившихся до 1975 года, отметил глава французского кабмина. Первое поколение, которого коснется реформа, — французы, выходящие на пенсию в 2037 году. При этом 70% их пенсий будет рассчитываться по старой системе, пояснил Филипп.
Вместе с тем французский премьер-министр подтвердил, что официальный возраст выхода на пенсию во Франции – 62 года – не будет изменен. В то же время он подчеркнул, что власти должны побуждать французов работать дольше.
«1 января 2022 года новый закон вступит в силу», — сказал Филипп, представляя положения пенсионной реформы в среду.
Он отметил, что в 2025 году поколения французов, которые больше 17 лет на пенсии, вступят в новую систему, сохранив свои права. С 2037 года часть их пенсии будет начисляться по новой системе.
Филипп сообщил, что проект пенсионной реформы будет готов к концу года и представлен на заседании совета министров 22 января 2020 года и будет обсуждаться в парламенте в конце февраля следующего года.
Источник:РИА Новости
Да. При продолжительности жизни на 5 лет больше.
Но нам тщательно втирают что митингами ничего добиться низзя...