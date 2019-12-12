Новый БелАЗ ввели в эксплуатацию в АО «Искитимцемент»

Карьерный самосвал БелАЗ-7555 предназначен для перевозки горной массы при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, в глубоких карьерах. Автомобиль адаптирован для работы на технологических дорогах, в самом широком спектре природно-климатических условий, в диапазоне температур от -50 до +50 градусов.

БелАЗ-7555В укомплектован электромеханической трансмиссией, современным дизельным двигателем производства компании Cummins и электроприводом завода «Электросила», которые отличаются особыми улучшенными техническими характеристиками. Машина оборудована многочисленными системами контроля, обеспечивающими повышенную надежность эксплуатации и безопасность водителя. Система видеоконтроля движения обеспечивает полный обзор, в том числе задний и боковой, а малый радиус поворота в сочетании с короткой колесной базой — высокую маневренность самосвала.



Монтаж и ввод в эксплуатацию новой машины осуществляли работники цеха «Автогараж» под руководством специалистов ООО «ЦТП «БЕЛАЗ-24». Самосвал будет работать на перевозке горной массы из Чернореченского карьера известняка и глинистых сланцев, принадлежащего ЗАО «Чернореченский карьер» (дочернее общество АО «Искитимцемент»). Для безопасного движения в карьере дополнительно были увеличены высоты предохранительных отвалов, а также расширена проезжая часть технологических дорог. Управление новым транспортным средством доверили самым опытным водителям карьерной техники, экипаж прошел стажировку и допущен до работы.В настоящее время парк карьерной техники состоит из двух 30-тонных и восьми 45-тонных самосвалов. Последнее обновление было в 2012 году. С приобретением нового БелАЗа 7555 количество карьерных самосвалов увеличено до одиннадцати. В рамках действующей инвестиционной программы в течение четырех лет планируется дальнейшая замена 45-тонных БелАЗов на новые самосвалы.«Мы активно обновляем автопарк предприятия, — комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — В декабре 2018 года приобрели бульдозер Shantui SD32, в январе 2019 года — фронтальный погрузчик SEM 660D, перед началом строительного сезона три седельных тягача Scania Р с полуприцепами-цементовозами, пассажирский транспорт для перевозки работников. За два года на обновление автопарка направлено финансовых ресурсов около 160 млн руб. с НДС без учета удорожания объектов, приобретенных по лизинговым договорам».