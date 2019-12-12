12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Штрафы за превышение «средней скорости» отменила Госдума

17:45 12.12.2019 Фото: pixabay.com
1 1

Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час — 5 тыс. рублей.

Штрафы за превышение средней скорости отменила Госдума
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Выписывать штрафы, исходя из расчета средней скорости машины, будет запрещено. Законопроект, внесенный депутатами от ЛДПР, прошел первое чтение.
Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час — 5 тыс. рублей. Возможно также лишение права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят «штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов».

Расположенные на дороге камеры фиксируют госномер машины, время ее проезда, координаты, а затем рассчитывают среднюю скорость, с которой было преодолено расстояние между точками фиксации скорости движения. Если средняя скорость превышает разрешенную, на водителя налагается административное взыскание.

По мнению депутатов, это некорректно, поскольку в КоАП, как и в Правилах дорожного движения, отсутствует понятие «средняя скорость». «Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо», — убеждены они.

Поправки в КоАП гласят: привлечение к ответственности допустимо только в том случае, если фиксация скорости происходила «в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

Кодекс также дополняется положением, согласно которому «фиксация превышения установленной скорости движения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании расчета средней скорости» не может считаться доказательством правонарушений и по другим статьям кодекса.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая новость?

Аноним, 12 декабря 2019 21:05
чего хорошего, если ничего не меняется?
Гоняют в городе 79 км/ч, а если оштрафуют, то заплатят 250 рублей (50% за раннюю оплату).
Кого остановит 250 рублей, когда бак бензина стоит больше 2 тысяч?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Топ- 5 модных платьев на Новый 2020 год
21:23 12-12-2019
Топ- 5 модных платьев на Новый 2020 год
Потерпите: в очередной раз накопительную пенсию заморозили в России
21:15 12-12-2019
Потерпите: в очередной раз накопительную пенсию заморозили в России
Дожить до смерти: после выхода на пенсию мужчины живут 7,5 лет, женщины 22,6 года в России
20:28 12-12-2019
Дожить до смерти: после выхода на пенсию мужчины живут 7,5 лет, женщины 22,6 года в России
Почему закрыли гроб с Юрием Лужковым при прощании в храме Христа Спасителя? 1
20:22 12-12-2019
Почему закрыли гроб с Юрием Лужковым при прощании в храме Христа Спасителя?
БердскПятница, 13 декабря: Мокрая пелена снега ухудшит видимость при почти плюсовой температуре в Бердске
20:15 12-12-2019
Пятница, 13 декабря: Мокрая пелена снега ухудшит видимость при почти плюсовой температуре в Бердске
Фото: брошенная машина несколько дней стоит в Белокаменном 5
19:31 12-12-2019
Фото: брошенная машина несколько дней стоит в Белокаменном
Ответка: двух дипломатов Германии выслала Россия
19:22 12-12-2019
Ответка: двух дипломатов Германии выслала Россия
Двое скончались и 27 гостей получили травмы и ожоги от взрыва газа и пожара в кафе в Лысой Горе
18:00 12-12-2019
Двое скончались и 27 гостей получили травмы и ожоги от взрыва газа и пожара в кафе в Лысой Горе
Штрафы за превышение "средней скорости" отменила Госдума 1
17:45 12-12-2019
Штрафы за превышение
Как уменьшить раздражение при бритье?
17:38 12-12-2019
Как уменьшить раздражение при бритье?