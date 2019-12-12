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Сократить новогодние праздники с 31 декабря по 2 января предложил Путину лидер ЛДПР

16:31 12.12.2019 Фото: pixabay.com
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«Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально, потому что слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы», — подчеркнул Владимир Жириновский.

Сократить новогодние праздники с 31 декабря по 2 января предложил Путину лидер ЛДПР
Жириновский предложил Путину сделать новогодние праздники с 31 декабря по 2 января

Остальные дни январских праздников можно добавить индивидуально к отпуску, считает парламентарий.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о ряде идей, которые поддерживает партия, в том числе — об объявлении 31 декабря выходным днем при сокращении продолжительности новогодних каникул. Беседа главы государства с парламентарием состоялась поздно вечером в среду в Кремле по случаю предстоящего 30-летия ЛДПР.

«Мы предложили 31 декабря [сделать выходным днем], и где-то уже губернаторы приняли [такое] решение», — сказал Жириновский. Январские же праздники, по мнению лидера ЛДПР, можно сократить: «Третьего [января] — на работу».

Остальные же дни январских праздников, как считает парламентарий, можно добавить человеку индивидуально к отпуску. «Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля. Пусть это будет индивидуально, потому что слишком много отрицательного происходит, когда длинные каникулы», — подчеркнул глава ЛДПР.

Жириновский коснулся также вопросов избирательного законодательства, выразив в частности мнение, что пропорциональная система выборов была бы лучше для развития партийной демократии. Он отметил, что одномандатные депутаты все же ближе к местной власти «и это не всегда имеет положительный» характер, так как «федеральный парламент должен иметь центростремительную силу».

«Может быть, [стоит] продумать перенос выборов», — продолжил Жириновский, пояснив, что ему «просто жалко чиновников», которые из-за выборов в начале сентября все лето работают. «А если мы будем делать как выборы президента — в марте или в апреле… пусть летом отдохнут люди», — заметил лидер ЛДПР, напомнив, что «при советской власти всегда в марте были выборы».
Сократить новогодние праздники с 31 декабря по 2 января предложил Путину лидер ЛДПР

Источник: ТАСС

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От редакции

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Аноним, 12 декабря 2019 18:32
При этом себе депутаты назначили себе январские праздники почти в месяц.

Сословное общество, которого россияне достойны.

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