Интерактивный стол за 500 000 рублей приобретут к 75-летию Победы в музей Бердска

Традиционно в День Победы по улицам города пройдет «Бессмертный полк»

Готовится к празднованию 75-летия Победы Бердск.

В бердском городском историко-художественном музее реализуется проект «Навстречу 75-летию Победы». В рамках этого проекта приобретут интерактивный стол за 500 тыс. рублей.

— Все наполнение, которое есть у нас, в данный момент находится в архивах. Экспонировать некоторые вещи нельзя в силу того, что они очень ветхие. Поэтому есть возможность их оцифровать и представить бердчанам, — рассказала начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

При помощи интерактивного стола будет реализован мультимедийный проект «Листая книгу памяти». Он состоит из шести глав. Первая — «Бердчане на фронтах Великой Отечественной войны». В ней есть определенные подразделы. Можно выйти на персональную страницу человека. Расписаны битвы: за Москву, за Сталинград и так далее. Идет основная информация и рассказывается о бердчанах, которые в них участвовали.

Вторая глава — «Письма с фронта». На эту главу возможен переход с персональной страницы фронтовика.

Третья глава «Бердск тыловой» рассказывает о кузнице военных кадров, эвакуированных заводах, госпитале.

В четвертой главе «Никто не забыт, ничто не забыто» представлены история и поисковая деятельность отряда «Кондор».

«Места памяти о войне и Победе» — интерактивная карта Бердска с отмеченными памятниками и мемориальными досками. Это пятая глава Книги памяти.

-Будет еще и шестая глава. Это викторина. Хотелось, чтобы был учебно-воспитательный комплекс. В викторине будет три уровня: для маленьких деток, для детей средних классов и старшеклассников, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Мокриенко.

Помимо музея к празднованию 9 Мая готовят программы все бердские творческие коллективы.

На железнодорожном вокзале в рамках празднования 75-летия Победы выступят сразу два коллектива — «Берегини» и музыкальной школы. Так как проводится реконструкция вокзала, коллективы будут выступать не в помещении, а на улице.

К давно полюбившимся традиционным акциям и мероприятиям на 9 Мая добавится и новое — маппинг-шоу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже есть договоренность с компанией, которая хочет сделать маппинг-шоу на двух зданиях — управлении образования и администрации города. Это когда световая картинка с определенным содержанием идет по зданиям. Естественно на 9 Мая световое шоу будет посвящено бердским фронтовикам. Маппинг-шоу планируют провести где-то за полчаса до праздничного салюта. Оборудование для маппинг-шоу берется в аренду, которая обойдется городу в 1 млн рублей.