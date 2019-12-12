Когда в Бердске начнут регистрировать автомобили?

Выяснял корреспондент «Свидетеля».
Выяснял корреспондент «Свидетеля».
Ещё по осени глава Бердска Евгений Шестернин заявил на еженедельной планёрке в мэрии, что на городском посту ГИБДД грядут изменения.
— Встречался с руководством областной госавтоинспекции. Получил чёткий положительный ответ о возвращении на территорию Бердска регистрации транспортных средств, — отметил тогда Евгений Анатольевич.
Тему в момент подхватили все местные СМИ, не задав, однако главе города главный вопрос: когда произойдёт столь счастливое событие?
«Свидетель» такой вопрос задал. Причём не только главе. И вот какая картина маслом получается.
Взгляд назад
Четырёхэтажка на улице Первомайская, рядом с федеральной трассой, хорошо известна бердским владельцам автотранспорта. Раньше в этом помещении располагались местные подразделения: ГАИ, дорожно-постовой службы, регистрационное и экзаменационное.
После ликвидации городского отделения госавтоинспекции в феврале 2018-го два этажа здания оказались пустующими. При этом регистрация автотранспорта продолжала осуществляться в довольно стеснённых условиях: всего с двумя работающими окошками для посетителей. Как ни уговаривали авточиновники шофёрскую братию записываться на приём заранее, на сайте госуслуг, народ упорно выстаивал очереди в доме на Первомайской. И столь же упорно жаловался на очереди и тесноту.
А в конце прошлого года, в довершение ко всем имеющимися неудобствам, от зимней стужи в здании разморозились трубы отопительной системы.
Эта коммунальная неприятность поставила жирное многоточие в судьбе бывшего поста ГАИ: областное авторуководство приняло решение переселить сотрудников регистрационной службы, а следовательно и их клиентов, в Академгородок, на улицу Тихая.
С той поры и до настоящего времени, сообщил Олег Егоров, руководитель 5 межрайонного отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД России по НСО, там совершаются все регистрационные действия с транспортом бердских автолюбителей. Там же им выдают новенькие госномера на их железных коней.
Для того, чтобы помещениями на улице Первомайской можно было снова пользоваться, пояснил Олег Вячеславович, здание необходимо не только отремонтировать, но и серьёзно реконструировать. Требуется обустроить места для приёма автолюбителей и технические помещения, позаботиться об инженерной инфраструктуре.
Без серьёзных затрат из бюджета не обойтись. Именно к такому выводу пришла высокая комиссия из представителей областного управления ГИБДД и других заинтересованных ведомств, побывавшая на Первомайской нынче в августе. (В общем-то оперативно сработали: и года не прошло!)
С учётом предстоящих трат комиссии предстояло окончательно определиться: всё-таки появится у бердчан перспектива проводить регистрационные процедуры на месте, либо это так и останется их хотелками.
Скоро сказка сказывается…
Вот-вот, и Бердск отметит годовщину отсутствия в городе собственного пункта регистрации автомобилей. Члены августовской комиссии уже давно занялись другими важными делами. Однако пресловутое «быть или не быть?» до сих пор в подвешенном состоянии.
— Вопрос изучается в МВД России на предмет необходимости и целесообразности. Мы своё мнение высказали: необходимость вернуть в Бердск регистрационную службу — есть. Надеюсь, решение будет принято положительное, здание отремонтируют, сотрудники в него вернутся и станут работать. Но когда именно — не возьмусь сказать, — прокомментировал ситуацию корреспонденту «Свидетеля» 9 декабря главный полицейский Бердска Владимир Соколов.
Аналогичным образом отреагировал и глава города.
— Вопрос находится в проработке с начальником ГИБДД региона. Им дано обещание, что регистрацию транспортных средств вернут в Бердск, — сообщил Евгений Шестернин.
— Да когда уже?
— По конкретной дате сказать ничего не могу. Я только что вышел из отпуска. В ближайшее время свяжусь с начальником облГАИ, тогда отвечу более определённо, — пообещал «Свидетелю» градоначальник.
В общем, ясности и конкретности за целый год не прибавилось ни на йоту. Здание простаивает с нулевым КПД, потихоньку от времени ветшая. И надеяться на скорое разрешение проблемы, как я понял из общения с большими и малыми чиновниками (в статье приведены лишь несколько их ответов) – ещё как до Москвы пешком. Ну, или, если хотите, на колёсах: тоже долго.
Стоит ли переживать?
А может, и нет проблемы? Стоит ли переживать о нескольких километрах и паре литров бензина, чтобы добраться ради благой цели до улицы Тихой в Академгородке или проехать лишние 14 километров в сторону Искитима, где также есть регистрационное подразделение?
Конечно, и там, и там кроме бердчан много желающих получить услугу: значит, очереди, время, нервы… Иные таких испытаний не выдерживают: продолжают ездить без постоянной регистрации и номеров.
Мало того, что это прямое нарушение Правил, так новинки в ПДД, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года, гарантируют водителям незарегистрированного транспорта самые серьёзные огорчения. Особенно на федеральных трассах.
Как сообщают в ГИБДД, анонсируя новости сезона–2020, сразу после Нового года наказание за езду по дорогам общего пользования без госномеров, к примеру, обойдётся от пяти тысяч рублей штрафа до лишения водительских прав.
Не успокаивает автолюбителей и распространённый в СМИ анонс от Госавтоинспекции о том, что с 1 января 2020 года получать регистрационные номера можно будет не только в соответствующих подразделениях ГИБДД, но и через некие аккредитованные компании. На сегодняшний день нет ни малейшей информации о компаниях, аккредитованных на регистрацию транспортных средств в нашем городе. Не располагают такими сведениями и в «компетентных органах», иначе бы давно внесли ясность и успокоили тех, кто ждёт-не дождётся, когда регистрационная служба вернётся вновь в здание на улице Первомайской.
Этого ждут люди на колёсах. Ещё более необходимо это тем, чей транспорт уже не на ходу и надо бы поскорее снять его с учёта. Ну, вот скажите: легко бердскому пенсионеру своим ходом добираться до Тихой, не говоря уже о том, чтобы тащить туда усопшее авто?!
Понимаю, что для какой-нибудь сельской глубинки вопрос о собственной пункте регистрации автомототранспорта может и считаться спорным. Но не для города с населением больше 100 тысяч!..