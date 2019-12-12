Что-то многовато: Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

«Что-то многовато», — отреагировал президент на доклад главы Счетной палаты, который в качестве причины неисполнения бюджета назвал бюрократию. В правительстве эту проблему признали, однако указали и на позитивный момент.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета в 2019 году на 1 трлн руб., передает ТАСС.

«Что-то многовато», — отреагировал президент.

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб. Цифра в 1 трлн руб., в частности, говорит о необходимости снизить «бюрократизированность некоторых процедур», заключил он.

В ноябре 2019 года, когда глава Счетной палаты впервые сообщил о неисполнении расходов бюджета на 1 трлн руб., Кудрин в качестве причины называл «слабое качество государственного управления». «Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно и своевременно эти расходы осуществить», — заявил он.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов тогда признал наличие проблем в госуправлении, но указал, что раньше было разрешено авансирование проектов («выпулил деньги в капитал и забыл про них»), а сейчас Казначейство «отслеживает каждый рубль». «Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году», — выразил уверенность Силуанов.

Вице-премьер Константин Чуйченко также признавал, что правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты — он составил 71% от годового плана. Однако, по мнению Чуйченко, в этом есть и «позитивный момент»: быстрое освоение денег могло привести к их разворовыванию.

Источник: РБК