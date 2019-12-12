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Издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай погиб с супругой

13:00 12.12.2019 Фото: Alexander Rai, Facebook
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Александр Рай погиб в возрасте 29 лет, он издавал «Тинькофф-журнал» с 2014 года.

Издатель Тинькофф журнала Александр Рай погиб с супругой
Александр Рай
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Издатель Тинькофф журнала Александр Рай погиб с супругой

Издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай погиб с супругойВрач о причине смерти Юрия Лужкова: После операции на сердце умер экс-мэр МосквыЕщё 98 новостей

Издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай и его супруга погибли при трагических обстоятельствах 8 декабря, причины смерти не называются, говорится в сообщении на странице журнала в Facebook.

«В воскресенье трагически ушел из жизни Саша Рай. Сложно подобрать слова и поверить в то, что Саши больше нет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Саши, его друзьям и коллегам», — сообщили в журнале.

Александр Рай погиб в возрасте 29 лет, он издавал «Тинькофф-журнал» с 2014 года.

Источник: ТАСС

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