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Аквариум с водой упал на годовалую девочку в детсаду «Смешарики» Новосибирска

16:00 12.12.2019 Фото: pixabay.com
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Следствием установлено, что аквариум в детском центре-саде находился в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Аквариум с водой упал на годовалую девочку в детсаду Смешарики Новосибирска
В Новосибирске завершено расследование уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ в отношении 35-летней жительницы по факту оказания ею услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным следствия, 29 мая 2019 года в вечернее время полуторагодовалая девочка находилась без присмотра взрослых в игровой комнате детского центра-сада «Смешарики» в Октябрьском районе города Новосибирска, где на нее с тумбы упал аквариум, наполненный водой, вследствие чего ей был причинен вред здоровью. Следствием установлено, что аквариум в детском центре-саде находился в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемой будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком

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