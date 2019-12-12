Наподдайка еще: Швыряет на видео посылки в узкое окошечко сотрудник «Почты России» в Красноярске

На ролике видно, как работник почты, разгружая машину с посылками, небрежно бросает их в окно пункта приема. При этом некоторые упаковки попадают в окно не с первого раза и падают на землю.

В Сети появилось видео с сотрудником «Почты России», кидающим посылки

В Красноярске засняли на видео сотрудника «Почты России», швыряющего посылки в узкое окно почтового отделения. Кадры опубликованы в группе «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте».

На ролике видно, как работник почты, разгружая машину с посылками, небрежно бросает их в окно пункта приема. При этом некоторые упаковки попадают в окно не с первого раза и падают на землю.

В пресс-службе «Почты России» подтвердили местному телеканалу «Енисей», что на видео запечатлен их сотрудник, назвав подобное обращение с посылками или бандеролями недопустимым. Проведено служебное расследование, к сотруднику будут применены меры дисциплинарного взыскания, добавили в «Почте России».

Видео youtube.com/channel/UCRrnK506D9sr0tQqmiFNZjg:



Источник: РИА Новости