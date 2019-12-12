Зачем снимаете? Переехали на улицу кассы вокзала Бердска. Здание закрыто на реконструкцию

В нескольких метрах от касс расположен зал ожидания. Строительство нового здания продлится до конца 2021 года. Сотрудники станции требовали прекратить фото и видеосъемку новых касс.

Бердчане довольно быстро покупают билеты на пригородные электропоезда

Сообщение о столпотворении на железнодорожном вокзале Бердска в «Курьер. Среда. Бердск» сообщил читатель Александр утром 12 декабря. По его словам, в первый день работы новых касс в модульных вагончиках вышел из строя и впал в спящий режим один из билетопечатающих терминалов, в связи с чем к двум работающим кассам во временных модульных вагончиках выстроились огромные очереди. «Курьер. Среда. Бердск» проинспектировал работу касс в тот же день.

Уличные кассы

Автор видео Марина Волкова



— Один до Речного вокзала, пожалуйста, — подает деньги кассиру девушка и быстрым шагом спешит на пути вокзала.

На часах 11.10. Через шесть минут электричка «Бердск-Новосибирск главный» тронется с перрона.

«Курьер. Среда. Бердск» убедился — огромных очередей нет. В этот день, 12 декабря, произошел исторический момент в жизни Бердска. Кассы железнодорожного вокзала переехали во временные модульные вагончики, расположенные на территории вокзала рядом с мостом черед железнодорожные пути. По оценке пассажиров, проблем с покупкой билетов нет.

— Я быстро купила билет. Где их купить тоже понятно. Найти кассу по стрелочкам может даже приезжий человек, — высказалась пенсионерка Галина Тимофеева.

Из четырех окошек работают два. Кассиры вокзала оперативно продают билеты пассажирам, ведь на улице минус 7 градусов. Впрочем, если у вас есть время в ожидании электропоезда и вы замерзли, то в нескольких метрах от касс расположен временный зал ожидания.

Стоит отметить, что билеты на поезда дальнего следования можно приобрести в соседнем павильоне. Станция «Бердск» теперь же огорожена строительным забором, за которым ведутся земляные работы. Здание вокзала закрыли на реконструкцию.

На удивление корреспондента «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники станции требовали прекратить фото и видеосъемку новых модульных вагончиков. Якобы на это нужно специальное разрешение начальника станции. Однако вокзал — это общественное место, где съемка не запрещена.

Стройка века

Реконструкция бердского вокзала выполняется за счет средств ОАО «РЖД». Если все пойдет по плану, то обновленный вокзал будет доступен для бердчан в конце 2021 года.

Напомним, работы стартовали в сентябре. По проекту РЖД будет увеличена площадь вокзала за счет пристройки к существующему зданию терминала. В новом здании будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные и санитарно-бытовые помещения. Создадут все необходимые условия для маломобильных пассажиров. Вместимость вокзала Бердска станет 300 человек. Поезда будут останавливаться на привычном месте. Схема подъезда и подхода к зданию вокзала не изменится.

При реконструкции здания вокзала будет максимально сохранен его внешний вид: декоративные и конструктивные элементы крыши кладки внешних стен – клинчатые перемычки, рельеф наличников проемов, сохранят памятный геодезический знак.

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал главе региона Андрею Травникову, что реконструкция вокзала в два этапа: в 2019-2021 году планируется возведение пристройки к существующему зданию общей площадью 1 670 квадратных метров, а также строительство современной пассажирской платформы.

На втором этапе предусмотрено строительство нового пешеходного моста. По правилам безопасности ПДД мост должен быть охвачен зоной турникета. Длина моста составит около 100 метров, ориентировочная стоимость по примеру объектов-аналогов составит около 70 миллионов рублей.