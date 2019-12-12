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Без нарушений сидят и по нормам кушают обвиняемые в преступлениях в СИЗО Бердска

14:30 12.12.2019 Фото: pixabay.com
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Общественники ознакомились с режимом и условиями содержания в ИВС, уделили внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания и оказания им медицинской помощи.

Без нарушений сидят и по нормам кушают обвиняемые в преступлениях в СИЗО Бердска
Представители Общественной наблюдательной комиссии по Новосибирской области проверили изоляторы временного содержания граждан

В рамках общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания представители Общественной наблюдательной комиссии Новосибирской области Евгений Анисимов и Игорь Булдашов посетили с проверкой изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» и Отдела МВД России по городу Бердску. В ходе посещения изолятора общественники ознакомились с режимом и условиями содержания в ИВС, уделили внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания и оказания им медицинской помощи.
По итогам проведенной проверки члены Общественной наблюдательной комиссии дали положительную оценку работе ИВС и отметили, что условия содержания задержанных и арестованных соответствуют всем нормам и стандартам. Нарушений не выявлено.

Источник: МВД по НСО

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