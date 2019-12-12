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15-летний дзюдоист Антип Скакунов из Бердска читает Пушкина и восхищается Александром Карелиным

15:30 12.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В свободное время спортсмен читает книги. Из любимых – «Евгений Онегин» Пушкина. Секрет своего успеха один из сильнейших дзюдоистов Сибири в своей возрастной группе видит в систематических занятиях и трудолюбии.

15 летний дзюдоист Антип Скакунов из Бердска читает Пушкина и восхищается Александром Карелиным
Антип Скакунов дзюдо занимается с 8 лет
Сюжет: Лучшие из лучших
15 летний дзюдоист Антип Скакунов из Бердска читает Пушкина и восхищается Александром Карелиным

15-летний дзюдоист Антип Скакунов из Бердска читает Пушкина и восхищается Александром КарелинымУмница, красавица, спортсменка: Школьница из Бердска пробегает 1 км за 2 минутыЕщё 1 новость

В копилке достижений Антипа Скакунова десятки золотых медалей. Он кандидат в мастера спорта и представлял Новосибирскую область на первенстве России по дзюдо. Ему всего 15 лет.
Редкое имя Антип сыну дал папа, в честь родственников по фамилии Антиповы. Его никогда не путают учителя. А сам юноша никогда не встречал человека с таким же именем.
— Мне очень нравится учиться в лицее. Из любимых предметов — математика, физика и биология. Наши учителя никого не выделяют. Ко всем одинаково внимательны. Если что-то непонятно, всегда объяснят, поддержат, — признался герой рубрики «Лучшие из лучших».

После лицея он делает уроки и отправляется на тренировку, и так каждый день. Дзюдо занимается с 8 лет. До этого были плавание и шахматы.
— Занятия спортом мне дают самодисциплину и самоорганизованность. Иногда приходится себя заставлять просто пойти на тренировку. В любом деле если хочешь добиться успеха, нужно работать над собой, улучшать себя каждый день, — уверен юноша.
Своими победами Антип обязан своему папе, который в прошлом занимался боксом и привел сына в спорт и тренеру.
— Мне очень повезло, что мой тренер Вячеслав Стулов. Он меня всегда поддерживает и подсказывает, как сделать лучше. С ним можно поговорить обо всем. Он работает с каждым индивидуально. На тренировках подсказывает, каковы сильные и слабые стороны, и что делать, чтобы победить. В дзюдо важна быстрота реакции и мастерство. Ты должен полностью сконцентрироваться на себе и на сопернике. В дзюдо, как в шахматах, нужно предугадать ход соперника и опередить его, — уверен спортсмен.
Как и все спортсмены молодой человек следит за питанием, предпочитая здоровую пищу. Когда перед соревнованиями нужно скинуть вес, он не ест сладкое и хлеб. Антипа восхищает Александр Карелин.
— Он добился высоких результатов в спорте, став трехкратным олимпийским чемпионом и одновременно смог реализовать себя в других областях, — рассказал школьник.
В свободное время дзюдоист читает книги. Из любимых – «Евгений Онегин» Пушкина. В выходные катается на лыжах, плавает в бассейне.
Антип — коренной бердчанин, и он считает, что в Бердске созданы все условия для того, чтобы молодежь могла найти себе занятие по душе. При желании каждый может проявить себя в творчестве или заняться спортом. Секрет своего успеха один из сильнейших дзюдоистов Сибири в своей возрастной группе видит в систематических занятиях и трудолюбии.
— Без труда медаль не получишь. Бывает, тебя одолевают сомнения, что-то не получается, и ты думаешь: может быть, не нужно заниматься? Но в следующий раз ты хорошо потренировался и доволен результатом, — убежден бердчанин.

Автор видео Елена Белоусова

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