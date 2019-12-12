Бердчанин рассылал свои интимные фото маленьким девочкам

Теперь ему грозит суд, а в случае признания вины от 12 лет лишения свободы.
Теперь ему грозит суд, а в случае признания вины от 12 лет лишения свободы.
Из собственных источников «Свидетелю» стало известно, что сейчас в бердском суде идёт следствие в отношении мужчины, который рассылал свои интимные фото маленьким девочкам. Подозреваемый арестован и ему предстоит пройти психиатрическую комиссию.
В связи с этим ещё раз стоит напомнить родителям об опасностях мессенджеров и социальных сетей, а именно о необходимость знать, с кем переписывается ваш ребёнок, и какие сообщения получает.