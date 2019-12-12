Ищет играющих в «собачий кайф» подростков полиция Бердска

Начальник управления образования Бердска Жанна Тузова отказалась комментировать ситуацию. А психологи советуют уделять больше времени своим детям, чтобы вовремя спасти его от последствий опасных игр — гипоксии и смерти.

Семеро школьников устроили игры в «собачий кайф» средь бело дня

Видео с удушавшими друг друга подростками шокировало жителей Бердска. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» поделились своим мнением в группе «Курьер. Среда. Бердск» социальной сети Вконтакте.

— Чего этим малолеткам в жизни не хватает, никаких ценностей. Даже ценность жизни напрочь отсутствует.

— Как можно стоять и снимать это. Там разгонять их надо было и родителей найти, чтобы узнали, чем их дети занимаются. А если задушат так ребёнка, а ты снимаешь стоишь, молодец! Надо реагировать на такие действия детей всем, а не стоять и снимать это спокойно.

— Раньше это называли «Естественный отбор».

Проверки быть?

Прокурор Бердска Роман Сивак не будет инициировать проверку по данному факту. К сожалению, директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова сегодня, 12 декабря, отказалась комментировать данный факт:

— Я с вами не собираюсь обсуждать свои действия. Мы вчера разговаривали. Вы выложили всю эту ерунду. Это ваше право.

— Какая-то реакция со стороны управления образования будет по данному факту? — поинтересовался «Курьер. Среда. Бердск» в телефонной беседе с Жанной Тузовой.

— На что? На то что вы выложили? Это мои дела, понимаете. Профилактическая работа, не смотря на то, что выложите вы какую-нибудь информацию в интернет или не выложите, у нас идет в системе. И мы боремся с этими негативными явлениями в современном мире, в молодежной среде. Конкретные действия я с вами не буду обсуждать. Я по телефону вам больше ничего не буду комментировать. Письменно делайте запрос, я вам поясню, если вы хотите.

Директор школы №13 Наталья Маркова, которая находится ближе всего к месту действия подростков, в данный момент находится на совещании. В ближайшее время «Курьер. Среда. Бердск» выяснит, учатся ли подростки, испытывающие на себе «собачий кайф», в школе №13.

Тем временем в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что сообщений о подобным играх в полиции Бердска не зарегистрировано. Но после публикации материала «Курьер. Среда. Бердск» правоохранители заинтересовались поведением подростков.

— По выявленным публикациям в СМИ сотрудниками полиции начата проверка, материал зарегистрирован. В настоящее время сотрудниками ПДН осуществляются мероприятия, проверка проводится. После окончания которой, будет принято процессуальное решение, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-центра ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 12 декабря.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», шокирующее видео прислала в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска, пожелавшая остаться инкогнито.

— Видео снимала моя приятельница из окна своего дома. Группа подростков душила друг друга по очереди, а потом приводила в чувства. Это ужасно. Я сама мама, мне дико наблюдать это со стороны и молчать. Может быть, родители узнают на этом видео своих детей и примут меры? — рассуждает Елена (имя вымышленное — прим. ред.) 11 декабря.

На видео видно, как подростки душат друг друга руками. Инцидент происходит средь бела дня. Без чувств ребята падают камнем на снег, но пощечины «товарищей» приводят ребенка в чувства.

-Совсем не сильно! — восклицает подросток после приведения в чувства.

Среди семи подростков есть и девочка. На вид ребятам от 13 до 16 лет.

Жанна Тузова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 11 декабря отметила, что в каждой школе существует положение о постановке на профилактический учет школьников. Там указано правила поведения и их нарушения, пропуски уроков, нарушения правил внутреннего распорядка в школе и прочее. Но нарушений в виде «собачьего кайфа» — не прописано.

— Такой статистики мы не видим. Что такие формы «развлечения» у молодежи существуют, я слышала. Но конкретно в какой школе — такой статистики нет. На сколько оно распространено в каждой школе или в целом по городу — не могу сказать. Педагог всегда в своей работе использует очень важный инструмент — слово, убеждение и общение. Этими инструментами мы пользуемся. В работе с детьми, родителями на любую тему. Говорим о нравственности, совести и морали. Вот об этом говорим. Проводим на любые темы родительские собрания. Наши дети и не так развлекаются, например, на дорогах. Что они только не придумывают у нас. Но это не вся молодежь, а определенная группа ребят. Думаю, этим ребятам не хватает внимания родных и близких. В то же время, наверное, у них не очень организован день. Очень много свободного времени остается на дурные вещи. Ребенка, считаю, нужно занимать кружками, творческими объединениями. Ведь можно не рассчитать силу в этом «развлечении». Это очень опасно. некоторые ребята молодые нее понимают уровни опасности, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» инцидент Жанна Тузова 11 декабря.

Она отметила, что работа должна проводится совместно — с педагогами и родителями. Но по мнению Жанны директора управления образования и молодежной политики, подобное видео не стоит освещать в СМИ. Ведь некоторые школьники могут рассмотреть в нем призыв к действию.

Смертельные игры

Чтобы испытать «собачий кайф», ребенок пережимает себе сонную артерию, которая отвечает за кровоснабжение основной части головного мозга.

Через эту же артерию клетки получают необходимые питательные вещества. Если же сонная артерия перегибается, клетка находится в стадии ишемии, состоянии полусна. Нужно понимать — сейчас она спит, а через долю секунды может умереть и уже никогда не восстановится.

Понять, на сколько секунд хватит твоих клеток, невозможно. Большинство детей, практикующих «собачий кайф», умирают или же остаются инвалидами. Человек может выжить, но не знать, что часть его мозга уже погибла, и получить ишемический инсульт.

Дети, практикующие такую игру, могут дезориентироваться в пространстве. Это значит, что какие-то клетки его мозга умерли и некоторые функции нарушились.

Смерть случается очень часто. Основная причина — это опять же недостаток кислорода в тканях головного мозга, что приводит к гибели нервных клеток, прекращении работы жизненно важных центров в головном мозге. В лучшем случае возникает снижение памяти, работоспособности, слабоумие. В худшем — инвалидизация (энцефалопатия) и смерть. Даже кратковременная гипоксия головного мозга приводит к необратимым последствиям.

Здесь же стоит упомянуть о травматизации в результате падения на пол. Травма головы может привести к смерти, что тоже случается довольно-таки часто.

Родители погибших детей от этой игры по всей России отмечают, что больше всего их поражает то, что учителя знают об этих «забавах» и молчат.

Родители, столкнувшиеся с подобной проблемой составили список признаков, которые могут подсказать, участвует ли ваш ребенок в этих страшных играх. Итак, родителей должно насторожить:

Появление любых отметин в области шеи.

Если ребенок начинает носить одежду и аксессуары, максимально закрывающие шею.

Частые жалобы на головную боль.

Звук падения в комнате, когда ребенок находится там один.

Наличие у подростка веревок, ремней и прочего.

Психологи советуют уделять своему ребенку как можно больше времени. Если он будет вам доверять, вы сможете вовремя его спасти.

От редакции:

Нам странно, что УО Бердска занимает позицию, что если не писать о проблемах, то они сами по себе растворятся в воздухе. Каждый день что-то происходит. И шокирующее «забавы» подростков происходят в том числе и в Бердске. На всех уровнях говорят об открытости работы чиновников на местах, в том числе и Владимир Путин недавно призывал единороссов тормошить местные власти. Видимо, это к Бердску не относится?