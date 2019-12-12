12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»

15:15 12.12.2019 Фото: time.com
0

В сентябре девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и «краже детства». Причем в Нью-Йорк она прибыла на яхте, так как не летает на самолетах, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.

Time назвал Грету Тунберг Человеком года
Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»

Журнал Time назвал «Человеком года — 2019» шведскую экоактивистку Грету Тунберг.
«Подросток-активистка, борющаяся с климатическими изменениями, Грета Тунберг названа «Человеком года — 2019″ по версии Time, став, таким образом, самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю», — заявил главный редактор журнала, комментируя этот выбор.
Грета Тунберг получила всемирную известность после того, как в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.

В сентябре девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и «краже детства». Причем в Нью-Йорк она прибыла на яхте, так как не летает на самолетах, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.
На обратном пути Тунберг снова пересекла Атлантику: на прошлой неделе частный катамаран доставил ее в Португалию, после чего она приняла участие в масштабной акции «Марш за климат» в Мадриде.
В детстве у Греты Тунберг диагностировали синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны с выбором?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как выбрать хорошего аниматора для ребенка?
16:28 12-12-2019
Как выбрать хорошего аниматора для ребенка?
В течении какого времени можно вернуть обувь: закон и правила магазина
16:26 12-12-2019
В течении какого времени можно вернуть обувь: закон и правила магазина
Найден самый древний фигуративный рисунок охоты возрастом 43900 лет
16:24 12-12-2019
Найден самый древний фигуративный рисунок охоты возрастом 43900 лет
Никогда не говори по телефону: пароли, данные банковской карты и слово "да"
16:12 12-12-2019
Никогда не говори по телефону: пароли, данные банковской карты и слово
Будут ли расти цены на недвижимость в 2020 году?
16:04 12-12-2019
Будут ли расти цены на недвижимость в 2020 году?
Аквариум с водой упал на годовалую девочку в детсаду "Смешарики" Новосибирска
16:00 12-12-2019
Аквариум с водой упал на годовалую девочку в детсаду
Краснодар стал лучшим городом России по доступности и комфорту
15:56 12-12-2019
Краснодар стал лучшим городом России по доступности и комфорту
Зверский аппетит: во всем виноваты гены митохондриальной ДНК
15:51 12-12-2019
Зверский аппетит: во всем виноваты гены митохондриальной ДНК
Путин: знак равенства между фашистской Германией и СССР - беспардонная ложь
15:45 12-12-2019
Путин: знак равенства между фашистской Германией и СССР - беспардонная ложь
Бердск15-летний дзюдоист Антип Скакунов из Бердска читает Пушкина и восхищается Александром Карелиным
15:30 12-12-2019
15-летний дзюдоист Антип Скакунов из Бердска читает Пушкина и восхищается Александром Карелиным