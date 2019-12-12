В сентябре девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и «краже детства». Причем в Нью-Йорк она прибыла на яхте, так как не летает на самолетах, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.

Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»

Журнал Time назвал «Человеком года — 2019» шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

«Подросток-активистка, борющаяся с климатическими изменениями, Грета Тунберг названа «Человеком года — 2019″ по версии Time, став, таким образом, самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю», — заявил главный редактор журнала, комментируя этот выбор.

Грета Тунберг получила всемирную известность после того, как в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.



В сентябре девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и «краже детства». Причем в Нью-Йорк она прибыла на яхте, так как не летает на самолетах, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.На обратном пути Тунберг снова пересекла Атлантику: на прошлой неделе частный катамаран доставил ее в Португалию, после чего она приняла участие в масштабной акции «Марш за климат» в Мадриде.В детстве у Греты Тунберг диагностировали синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.

Источник: РИА Новости