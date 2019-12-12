Свистопляска льда и песка: В каше из грязного снега утопают жители Бердска

Бердчане сетуют на то, что власть плохо очищает дороги от снега. Водителям мешают кучи снега при выезде из дворов, а пешеходы боятся выходить из дома — все улицы во льду и субстанции из снега и песка.

Снегоуборочная техника ездит по дорогам Бердска

Возмущен чисткой дорог житель Бердска Алексей. Бердчанин прислал сообщение в редакцию утром 12 декабря.

— Выезды со дворов на ул. Ленина завален снегом с дороги на высокой машине ничего не видно, а на седане и подавно. Чтобы убедится в безопасном маневре приходится выезжать на середину полосы, тем самым создавать аварийную ситуацию. О каких безопасных дорогах в Бердске идёт речь? Службы не работают, администрации города на жителей наплевать, — предположил Алексей.

Мужчина приложил к сообщению фото-доказательство выезда со двора дома №5 о ул. Горького на ул. Ленина. И попросил разобраться.



Читательница «Курьер. Среда. Бердск» прислала в редакцию подтверждение плохой чистки дорог от снега в микрорайоне Северном, но уже снятое на видео.

— Вот как тут можно ходить? К нам наоборот все сваливают. Машины застревают, — комментирует на видео бердчанка.

«Курьер. Среда. Бердск» убедился, что горожанам-пешеходам приходится добираться до дома или работы по каше из снега и песка. При этом субстанция не спасает от падения — на тротуарах по ул. Ленина, ул. Горького, ул. Первомайской и других очень скользко.

— Идти просто невозможно! Снег растаял, а потом превратился в лед. Песок не спасает, приходится идти аккуратно, но очень медленно. Особенно страшно идти с детьми. Это очень опасно, — поделилась своим мнением с «Курьер. Среда. Бердск» молодая мама Ирина.

А как быть пожилым людям? Коренная бердчанка 74 лет Алевтина Федоровна предпочитает не выходить из дома во избежании травмирования.

— Могу упасть и не встать. Страшно мне. Вот вышла. Иду на свой страх и риск в магазин за молоком. Не могу пить чай без него, а внуки только вечером смогли бы его мне принести. Благо здесь не далеко. Доковыляю, — высказалась пенсионерка.

Впрочем, автовладельцам тоже скользко. Но их действительно больше всего омрачают кучи наваленного снега на выездах из дворов домов.

— Да, не видно ничего. Приходится «высовываться», рисковать сильно. Но что поделать, ехать надо. Надеюсь, что горы снега скоро исчезнут, — резюмировал владелец седана Игорь.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск, в городе работает два звена техники. Каждое звено включает в себя три снегоуборочные единицы и пескоразбрасыватель. Ежедневно дорожная техника выходит на дороги в 4 часа утра. Днём зимняя уборка и посыпка песко-соляной смесью продолжается до 13:00. Но при ухудшении погодных условий техника выводится дополнительно.

После выпадения снежных осадков первоочередной задачей дорожных служб является расчистка проезжей дороги от снега для обеспечения движения транспортных средств, затем ведутся работы по очистке подходов к пешеходным переходам и накопительным площадкам автобусных остановок вручную, сообщала мэрия Бердска

Автор видео Марина Волкова



Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»