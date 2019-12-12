Признаки деменции: убрала туфли в холодильник, а золото в хлебницу

Многие заболевания головного мозга могут вызывать деменцию

О симптомах и стадиях развития деменции рассказал новосибирский нейропсихолог Геннадий Дашкевич.

Деменция — психическое заболевание, проявляющееся в нарушении мозговой деятельности. Первые звоночки этого заболевания проявляются в том, что человек забывает, что было недавно. С кем танцевала в молодости на дискотеке — помнит, а что вчера заплатили за квартиру — забыла. Человек забывает простые слова. Он может обратиться с просьбой: «Подайте мне то, из чего пьют».

— Один из симптомов — рассеянность. К примеру, одна больная убрала туфли в холодильник, а украшения сложила в хлебницу. К сожалению, больной не приходит сам, его приводят обеспокоенные родственники. Один из критериев психического расстройства — потеря критичности. Человек не может адекватно оценить свое состояние, — объясняет Геннадий Эдуардович.



Причин около 50. Атеросклероз сосудов головного мозга, инсульт, опухоли головного мозга, болезнь Альцгеймера. Многие заболевания головного мозга могут вызывать деменцию.По словам специалиста, деменция может быть в любом возрасте. В 5, 7 и 30 лет. Это зависит от того, что ее вызвало. Процент инсультов у детей меньше, чем у людей в возрасте, поэтому сосудистой деменции будет меньше. Так же, как и болезнь Альцгеймера может быть только у пожилых. Конечно, люди в возрасте чаще подвержены деменции. Но не потому, что она может быть только в старости, а потому что заболевания, вызывающие симптомы деменции, чаще встречаются у людей старшего возраста.Хотя сейчас инсульт в 30 лет — не новость. Черепно-мозговые травмы чаще бывают у молодых, а это частенько заканчивается деменцией.Обращаться к специалистам как можно раньше. Ранняя диагностика дает возможность отсрочить усугубление деменции. Если у человека в анамнезе инсульты, гипертензия, возраст после 60 и вдруг начинаются некоторые странности, которые он пока еще сам замечает. Например, очки положил, ходит, ходит, ищет их, а они — на лбу. Меняется поведение. Появляется обидчивость. Необходимо озаботиться о диагностике.— Ранняя диагностика позволяет неврологу начать работать с причиной, а не самой деменцией. К примеру, человек с инсультом 21 день пролежал в стационаре. Его выписали. Логопед, как мог, вытянул звуки. А через 3-5 лет у пациента начинает проявляться деменция, — объясняет Геннадий Эдуардович. — Проблема не только в забывчивости, а в невротической составляющей. Человек раздражается и раздражает других. Социальные контакты усложняются.— Здесь огромная роль за близкими. Как только видите симптоматику, не пытайтесь его оправдать, что он старый. Важно понимать, что он больной человек, и выстраивать с ним соответствующую схему взаимоотношений, — советует доктор.Лекарства от деменции нет. Это необратимый процесс. Исход: распад личности. Чтобы не было сосудистой деменции, важно профилировать инсульты. Следить за давлением.— Если употреблять алкоголь после 50 лет постоянно, курить, есть жирную пищу, вероятность развития деменции увеличится в разы.Важно понимать, что функциональные возможности с возрастом снижаются, и ты не можешь быть таким, как был. Старость — это не значит, что человек «умирает». Некоторые в старости ходят на танцы, в кино, на свидания. И это прекрасно! — убежден специалист.Для профилактики старческой деменции-болезни Альцгеймера самый простой и лучший способ — учиться. Учиться всему подряд. Не тому, чем занимался всю жизнь, а новому.— У меня есть знакомый доктор математических наук, у которого проявляется деменция. И он говорит: я же научные статьи читаю каждый день. Я ему отвечаю: «Вы учитесь одному и тому же». Начните учить иностранный язык, вязать, вышивать. Да что угодно! Идите учитесь на врача или парикмахера, — советует Геннадий Дашкевич.