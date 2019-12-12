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Признаки деменции: убрала туфли в холодильник, а золото в хлебницу

17:15 12.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Деменция может быть в любом возрасте. В пять, семь и 30 лет. Всего есть более 50 признаков деменции. О них
и о стадиях развития деменции рассказал «Курьер.Среда.Бердск» нейропсихолог из Новосибирска Геннадий Дашкевич

Признаки деменции: убрала туфли в холодильник, а золото в хлебницу
Многие заболевания головного мозга могут вызывать деменцию

О симптомах и стадиях развития деменции рассказал новосибирский нейропсихолог Геннадий Дашкевич.
Деменция — психическое заболевание, проявляющееся в нарушении мозговой деятельности. Первые звоночки этого заболевания проявляются в том, что человек забывает, что было недавно. С кем танцевала в молодости на дискотеке — помнит, а что вчера заплатили за квартиру — забыла. Человек забывает простые слова. Он может обратиться с просьбой: «Подайте мне то, из чего пьют».
— Один из симптомов — рассеянность. К примеру, одна больная убрала туфли в холодильник, а украшения сложила в хлебницу. К сожалению, больной не приходит сам, его приводят обеспокоенные родственники. Один из критериев психического расстройства — потеря критичности. Человек не может адекватно оценить свое состояние, — объясняет Геннадий Эдуардович.

Что вызывает деменцию?
Причин около 50. Атеросклероз сосудов головного мозга, инсульт, опухоли головного мозга, болезнь Альцгеймера. Многие заболевания головного мозга могут вызывать деменцию.
По словам специалиста, деменция может быть в любом возрасте. В 5, 7 и 30 лет. Это зависит от того, что ее вызвало. Процент инсультов у детей меньше, чем у людей в возрасте, поэтому сосудистой деменции будет меньше. Так же, как и болезнь Альцгеймера может быть только у пожилых. Конечно, люди в возрасте чаще подвержены деменции. Но не потому, что она может быть только в старости, а потому что заболевания, вызывающие симптомы деменции, чаще встречаются у людей старшего возраста.
Хотя сейчас инсульт в 30 лет — не новость. Черепно-мозговые травмы чаще бывают у молодых, а это частенько заканчивается деменцией.
Что делать?
Обращаться к специалистам как можно раньше. Ранняя диагностика дает возможность отсрочить усугубление деменции. Если у человека в анамнезе инсульты, гипертензия, возраст после 60 и вдруг начинаются некоторые странности, которые он пока еще сам замечает. Например, очки положил, ходит, ходит, ищет их, а они — на лбу. Меняется поведение. Появляется обидчивость. Необходимо озаботиться о диагностике.
— Ранняя диагностика позволяет неврологу начать работать с причиной, а не самой деменцией. К примеру, человек с инсультом 21 день пролежал в стационаре. Его выписали. Логопед, как мог, вытянул звуки. А через 3-5 лет у пациента начинает проявляться деменция, — объясняет Геннадий Эдуардович. — Проблема не только в забывчивости, а в невротической составляющей. Человек раздражается и раздражает других. Социальные контакты усложняются.
— Здесь огромная роль за близкими. Как только видите симптоматику, не пытайтесь его оправдать, что он старый. Важно понимать, что он больной человек, и выстраивать с ним соответствующую схему взаимоотношений, — советует доктор.
Профилактика
Лекарства от деменции нет. Это необратимый процесс. Исход: распад личности. Чтобы не было сосудистой деменции, важно профилировать инсульты. Следить за давлением.
— Если употреблять алкоголь после 50 лет постоянно, курить, есть жирную пищу, вероятность развития деменции увеличится в разы.
Важно понимать, что функциональные возможности с возрастом снижаются, и ты не можешь быть таким, как был. Старость — это не значит, что человек «умирает». Некоторые в старости ходят на танцы, в кино, на свидания. И это прекрасно! — убежден специалист.
Для профилактики старческой деменции-болезни Альцгеймера самый простой и лучший способ — учиться. Учиться всему подряд. Не тому, чем занимался всю жизнь, а новому.
— У меня есть знакомый доктор математических наук, у которого проявляется деменция. И он говорит: я же научные статьи читаю каждый день. Я ему отвечаю: «Вы учитесь одному и тому же». Начните учить иностранный язык, вязать, вышивать. Да что угодно! Идите учитесь на врача или парикмахера, — советует Геннадий Дашкевич.

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