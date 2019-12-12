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Потерпите: в очередной раз накопительную пенсию заморозили в России

21:15 12.12.2019 Фото: pixabay.com
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Росстат: ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,56 года, женщин, достигших возраста 55 лет, 26,28 года, а их численность 915тыс. 900 и 1 млн 106 тыс. 849 человек соответственно.

Потерпите: в очередной раз накопительную пенсию заморозили в России
Госдума продлевает срок выплаты накопительной пенсии на полгода
Сюжет: Пенсионная реформа
Потерпите: в очередной раз накопительную пенсию заморозили в России

Потерпите: в очередной раз накопительную пенсию заморозили в РоссииДожить до смерти: после выхода на пенсию мужчины живут 7,5 лет, женщины 22,6 года в РоссииЕщё 73 новостей

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев», — говорится в документе.

«Количество получателей накопительной части пенсии на сегодня составляет 75 тысяч человек. Стоимость (месячный размер — прим. ТАСС) средняя такой пенсии — 960 рублей. Несмотря на все заявления, что по формуле она будет снижаться, такая пенсия растет. Растет по одной простой причине — поскольку у нас есть еще инвестиционный портфель», — сказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, представляя законопроект.

Как следует из пояснительной записки к документу, по данным Росстата за 2018 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,56 года, женщин, достигших возраста 55 лет, 26,28 года, а их численность 915тыс. 900 и 1 млн 106 тыс. 849 человек соответственно.

Согласно методике расчета, фактический ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2020 год составляет 263 месяца. «В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 2020 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно», — отмечается в сопроводительных документах.

В ходе рассмотрения документа в первом чтении замглавы Минтруда Андрей Пудов заверял, что в отношении текущих пенсионеров размер накопительной пенсии сохранится в том же объеме. При этом документ никак не затронет систему страховых пенсий, подчеркивал он.

Источник: ТАСС

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