Краснодар стал лучшим городом России по доступности и комфорту

Столица Краснодарского края в последние 10-15 лет активно развивается

Краснодар назван наиболее комфортным и доступным для жизни городом в России, согласно результатам исследования, проведенного институтом территориального развития «Урбаника».

Авторы рейтинга учли при его составлении активное развитие столицы Краснодарского края в последние 10-15 лет, а также доступные цены на жилье и благоприятный климат.

В первую пятерку, помимо Краснодара, вошли Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

Каждый город при составлении рейтинга мог получить 100 баллов в качестве общей суммы показателей двух групп. В них оценивались такие критерии, как качество городской среды и цены на услуги.

Источник: АиФ