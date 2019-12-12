12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

Краснодар стал лучшим городом России по доступности и комфорту

15:56 12.12.2019 Фото: pxhere.com
0

В первую пятерку, помимо Краснодара, вошли Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

Краснодар стал лучшим городом России по доступности и комфорту
Столица Краснодарского края в последние 10-15 лет активно развивается

Краснодар назван наиболее комфортным и доступным для жизни городом в России, согласно результатам исследования, проведенного институтом территориального развития «Урбаника».

Авторы рейтинга учли при его составлении активное развитие столицы Краснодарского края в последние 10-15 лет, а также доступные цены на жилье и благоприятный климат.

В первую пятерку, помимо Краснодара, вошли Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

Каждый город при составлении рейтинга мог получить 100 баллов в качестве общей суммы показателей двух групп. В них оценивались такие критерии, как качество городской среды и цены на услуги.

Источник: АиФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотели бы жить в Краснодаре?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не курите в постели: умер мужчина 1947 года рождения из-за неосторожности при курении
16:36 12-12-2019
Не курите в постели: умер мужчина 1947 года рождения из-за неосторожности при курении
Как выбрать хорошего аниматора для ребенка?
16:28 12-12-2019
Как выбрать хорошего аниматора для ребенка?
В течении какого времени можно вернуть обувь: закон и правила магазина
16:26 12-12-2019
В течении какого времени можно вернуть обувь: закон и правила магазина
Найден самый древний фигуративный рисунок охоты возрастом 43900 лет
16:24 12-12-2019
Найден самый древний фигуративный рисунок охоты возрастом 43900 лет
Никогда не говори по телефону: пароли, данные банковской карты и слово "да"
16:12 12-12-2019
Никогда не говори по телефону: пароли, данные банковской карты и слово
Будут ли расти цены на недвижимость в 2020 году?
16:04 12-12-2019
Будут ли расти цены на недвижимость в 2020 году?
Аквариум с водой упал на годовалую девочку в детсаду "Смешарики" Новосибирска
16:00 12-12-2019
Аквариум с водой упал на годовалую девочку в детсаду
Краснодар стал лучшим городом России по доступности и комфорту
15:56 12-12-2019
Краснодар стал лучшим городом России по доступности и комфорту
Зверский аппетит: во всем виноваты гены митохондриальной ДНК
15:51 12-12-2019
Зверский аппетит: во всем виноваты гены митохондриальной ДНК
Путин: знак равенства между фашистской Германией и СССР - беспардонная ложь
15:45 12-12-2019
Путин: знак равенства между фашистской Германией и СССР - беспардонная ложь