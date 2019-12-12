Никогда не говори по телефону: пароли, данные банковской карты и слово «да»

Пенсионерка «подарила» аферистам 577 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пожилой женщине позвонили с незнакомого номера, собеседник назвался работником службы безопасности банка и под разными предлогами выведал у мурманчанки персональные данные ее карточки и коды из смс-сообщений.

Аферисты постоянно совершенствуют способы обмана граждан и умело запугивают их

В России огромное количество мошенников-телефонистов. Обманывают соотечественников они дистанционно — представляются работниками банков или социологических служб и под разными предлогами выманивают у граждан конфиденциальную информацию, а потом обчищают банковские счета своих жертв. Что ни в коем случае нельзя говорить, когда звонят незнакомые люди, узнаем в статье.

Данные банковской карты

Центральный банк, эксперты по информационной безопасности и финансовой грамотности, как мантру, повторяют простое правило — никому не называть данные пластиковой карты, одноразовые пароли из смс-сообщений для подтверждения операции, логин и пароль для входа в мобильный банк. Все это является конфиденциальной информацией. Но, судя по новостным сводкам, не все соотечественники прислушиваются к советам экспертов. И теряют деньги.

А всё потому, что аферисты постоянно совершенствуют способы обмана граждан и умело запугивают их. Они звонят россиянам с поддельных номеров горячих линий банков, представляются сотрудниками службы безопасности финансового учреждения и сообщают о попытке несанкционированного списания внушительной суммы денег со счета. Человек начинает нервничать, теряет бдительность и начинает думать, что разговаривает с реальным банковским служащим, ведь на том конце провода уверенно назвали и его имя, отчество, и остаток по карте. На это и расчет аферистов. Чтобы спасти оставшиеся на счету деньги, собеседник из «банка» просит назвать данные карточки — номер, срок действия, трехзначный CVC-код, расположенный на внутренней стороне «пластика». Как только гражданин сообщает эту информацию, аферисты могут расплачиваться его деньгами в онлайн-магазинах — в интернете полно площадок, где этих банковских данных достаточно для совершения покупок. Запомните: интернет-магазины не помогут в поимке преступников, отоварившихся за ваш счет. Иностранным продавцам все равно от кого они получили средства, а российское законодательство на них не распространяется.

Чтобы не оплатить своими деньгами чужой шопинг, никогда и никому не называйте персональные данные вашей банковской карты. Эта информация не просто так считается конфиденциальной — знать ее должен только один человек: вы.

И да, настоящие банковские служащие действительно могут связаться с вами в случае сомнений о легальности той или иной операции (например, вы уехали в командировку в другую страну, а банк предупредить забыли) и уточнить, совершали ли вы ее. Но они никогда не попросят назвать данные банковской карты.

Пароль из смс-сообщения

Есть аферисты, которым одних данных банковской карты недостаточно — им нужен доступ к счету, чтобы перевести чужие деньги на свои карточки.

Схема здесь та же — злоумышленники звонят, прикидываются банковскими служащими, только помимо персональных информации пластиковой карты просят еще продиктовать пароли из смс-сообщений. Якобы эти пароли нужны для блокировки несанкционированного списания денег или, как вариант, для перевода оставшихся средств на резервный счет. На самом деле эти пароли — подтверждение для входа в мобильный банк или перевода денег на чужой счет (счет мошенников).

В качестве примера приведем недавнюю историю из Мурманска, где пенсионерка «подарила» аферистам 577 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пожилой женщине позвонили с незнакомого номера, собеседник назвался работником службы безопасности банка и под разными предлогами выведал у мурманчанки персональные данные ее карточки и коды из смс-сообщений. Пенсионерка поверила мошеннику, выполнила всего его инструкции, а через некоторое время заметила, что с ее банковского счета «утекло» полмиллиона рублей.

Простое «да»

С прошлого года отечественные банки могут оказывать услуги без личного присутствия клиента. Называется это биометрией. Чтобы воспользоваться ей, гражданин должен подключить возможность аутентификации по голосу и передать свою биометрические информацию — произнести несколько фраз. Это нужно для подтверждения личности. Подключить биометрию можно при личном обращении в банковском отделении.

А в этом году пользователи интернета начали жаловаться на массовые звонки с незнакомых номеров. На том конце провода не просили назвать данные банковской карты или пароль из смс-сообщения, а задавали странные вопросы. Например, «Смотрите ли вы телевизор?» или «Пользуетесь ли вы интернетом?». У некоторых людей сложилось впечатление, что собеседнику нужно, чтобы они утвердительно ответили на вопрос.

Оказывается, как рассказали специалисты по информационной безопасности, это могут быть мошенники, собирающие чужие биометрические данные. Помимо простого «да» аферисты пытаются добиться, чтобы жертва также сказала фразу «Я подтверждаю» или даже кодовое слово от банковской карты. Всю эту информацию злоумышленники могут продать в даркнэте или позвонить в банк, представиться другим человеком и использовать его слепок голоса.

Источник: АиФ