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Не курите в постели: умер мужчина 1947 года рождения из-за неосторожности при курении

16:36 12.12.2019 Фото: pxhere.com
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11 декабря в 11:26 (вр.местн.) пожарно-спасательные подразделения города Куйбышев выезжали на сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме. Через две минуты пожарные были на месте. На момент прибытия из окна квартиры на четвертом этаже шел дым.

Не курите в постели: умер мужчина 1947 года рождения из за неосторожности при курении
Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет

Пожарные МЧС России ликвидировали пожар в городе Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области, произошедший из-за неосторожности при курении. Есть погибший.

11 декабря в 11:26 (вр.местн.) пожарно-спасательные подразделения города Куйбышев выезжали на сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме. Через две минуты пожарные были на месте. На момент прибытия из окна квартиры на четвертом этаже шел дым. Из горящей квартиры был эвакуирован мужчина 1947 года рождения, которого передали медицинскому персоналу для госпитализации, по пути следования он скончался.

В 12:35 (вр.местн.) пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожен диван на площади 4 квадратных метра. На тушение пожара привлекалось 8 человек и 3 единицы пожарной техники. Дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего.

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают правила пожарной безопасности при курении:

— Нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, под действием алкоголя — в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель;

— не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет;

— ни в коем случае нельзя курить в гараже — близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар;

— необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям;

— не кидать непотушенные сигареты в мусоропровод, в шахту лифта или лестничные пролеты, а также из окон и с балкона. Окурок может упасть на балкон ниже и вызвать пожар;

При возникновении пожара необходимо немедленно звонить по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

Источник: МЧС России

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