Как выбрать хорошего аниматора для ребенка?

Обращайтесь только в проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя агентства, не торопитесь подписать договор и внести предоплату до согласования всех пунктов программы.

Профессиональный аниматор обладает знаниями в области педагогики, психологии и игротехники

В преддверии Нового года многие задумываются над тем, как сделать праздник волшебным и незабываемым для детей.

Один из популярных способов – пригласить домой аниматоров (Деда Мороза, Снегурочку, сказочных персонажей). Как сделать это правильно?

Профессиональный аниматор обладает знаниями в области педагогики, психологии и игротехники.

Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль (Деда Мороза, Снегурочки, феи, волшебницы) и остаётся в образе до тех пор, пока длится праздник, а он находится в зоне видимости детей.

Предлагаем Вам советы как не испортить праздничное мероприятие:

Изучите рынок услуг. Спросите совета у друзей и знакомых, которые уже пользовались услугами аниматоров. Почитайте отзывы в интернете, посмотрите видео с мероприятий, которые ранее проводили сотрудники понравившегося Вам агентства, ознакомьтесь с ценами и предлагаемыми программами.

Заключите договор на оказание услуг в письменной форме. Договор должен быть в 2-х экземплярах. Перед тем как подписать его, внимательно прочитайте условия договора, изучите предмет, сроки исполнения и указанную стоимость услуг.

Важно!

Заключайте договор заранее, лучше — за несколько недель до запланированной даты. Так больше шансов, что в нужное время аниматоры будут свободны.

Обращайтесь только в проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя агентства, не торопитесь подписать договор и внести предоплату до согласования всех пунктов программы.

Если по вашей вине исполнитель не сможет выполнить условия договора, вы должны полностью оплатить услугу.

Если свои обязательства не выполнит исполнитель (нарушит условия договора), — обращайтесь в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора для защиты своих прав.

Пусть выбор главного события вечера не разочарует Вас, а принесёт массу позитивных эмоций!

Источник: Роспотребнадзор