Найден самый древний фигуративный рисунок охоты возрастом 43900 лет

Австралийские палеонтологи обнаружили самый древний из известных сегодня фигуративных рисунков. На нем изображена, судя по всему, сцена охоты: быки и свиньи бегут на вооруженных людей. Впрочем, у некоторых охотников ученые заметили звериные черты. Это может означать, что сцена хотя бы частично выдумана художником — и тогда перед нами древнейшее свидетельство творчества, отражающее человеческую фантазию.

Датировки самых древних изображений, созданных человеком, все время отодвигаются еще дальше в прошлое — по мере того, как палеонтологи находят все новые и новые образцы. Самое старое изображение из известных сейчас было обнаружено в слое древностью примерно 73 тысячи лет. Это набор пересекающихся линий, выведенных на камне и напоминающих хэштег. Вероятно, они были частью более сложного рисунка.

Самому старому рисунку, который датировали более точно — по степени распада урана — около 65 тысяч лет. Его обнаружили в пещере на западе Испании; считается, что его могли оставить неандертальцы. Среди линий на этом рисунке можно разглядеть отпечатки ладоней и антропоморфные фигуры, но его все же относят к нефигуративному искусству, то есть абстрактным изображениям.

Древнейший известный нам фигуративный рисунок был создан около 40 тысяч лет назад в пещере на острове Борнео. Он был выполнен красной краской и изображает дикого быка.

Теперь Максим Оберт (Maxim Aubert) из Университета Гриффита в Австралии и его коллеги обнаружили самое древнее изображение сцены охоты — тоже в Индонезии, на этот раз на юге острова Сулавеси. В этом регионе известно 242 пещеры с изображениями, но в декабре 2017 года исследователи нашли еще одну — Леанг Булу Сипонг 4. На задней стене пещеры ученые заметили длинное (4,5 метра) монохромное изображение, которое они склонны трактовать как сцену охоты.

Всего на рисунке можно различить 14 фигур. Из них шесть — это звери: две свиньи (предположительно, индонезийские бородавчатые, Sus celebensis) и четыре карликовых буйвола (аноа, Bubalus sp.). Остальные 8 — так называемые «териантропы»: антропоморфные фигуры с отдельными чертами животных. Некоторые из них держат в руках длинные тонкие объекты, которые можно принять за дротики или веревки. При этом урановое датирование показало, что все фигуры были нарисованы в одно и то же время — таким образом, перед нами единая сцена. А судя по тому, что на рисунке дичь бежит прямо на людей, стоящих в ряд, можно предположить, что это изображение стратегической охоты: часть племени выгоняет зверей из укрытий, а ловцы пытаются поймать их живьем с помощью веревок.

В то же время, эта сцена может быть не изображением реальных событий, а плодом фантазии автора. В пользу этого говорит то, что фигурки териантропов очень маленькие по сравнению с животными — в то время как изображенные звери в реальности ростом всего 60-100 см. Да и сами териантропы — судя по всему, существа мистические. Можно было бы предположить, что их звероподобные черты — просто маски для успешной охоты. Однако эти черты — например, хвост и клюв — соответствуют скорее некрупным животным, и их странно было бы использовать для устрашения дичи.

Таким образом, исследователи обнаружили самое древнее на сегодня фигуративное изображение, которое, к тому же, представляет собой сцену из жизни древних людей и, возможно, частично выдумано художником. Это позволило палеонтологам предположить, что склонность людей фантазировать и рассказывать истории гораздо старше, чем думали раньше. По крайней мере, самое известное из изображений териантропов — во французской пещере Ласко — в два-три раза моложе новооткрытого рисунка с Сулавеси.

Источник: N+1