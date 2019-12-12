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В течении какого времени можно вернуть обувь: закон и правила магазина

16:26 12.12.2019
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Покупатель, который встретился с некачественной обувью при покупке, достаточно часто не знает о том, в течении какого времени ее можно вернуть назад в магазин.

В течении какого времени можно вернуть обувь: закон и правила магазина

К сожалению, в законодательстве это понятие размыто. Однако если доверить пункту первому статьи 19, то гарантия на обувь по закону активна в течении двух лет после продажи. Именно в это время покупатель может рассказать о некачественном товаре магазину.

Стоит понимать, что магазин не способен менять срок гарантии, который установлен изготовителем. В магазине, как правило, гарантия действует месяц, а иногда меньше. Для того, чтобы определить конкретный срок гарантии в магазине, стоит обратиться к изготовителю, воспользовавшись их официальным номером телефона.

Гарантия в зависимости от вида обуви

Есть обувь, которая актуальна вне зависимости от сезона. Например, спортивная обувь. Вычислить гарантию для такой обуви просто: она начинает быть актуальной после покупки. Статья 19 в законодательстве регулирует, что гарантия сезонных товаров, в том числе и обуви, будет зависеть от начала сезона, которое определяется властями, что еще учитывают климат, в котором находится покупатель. Это может коснуться любой сезонной обуви. Например, гарантия в Хабаровске и Москве может быть абсолютно разной, узнать об этом можно в администрации.

Помимо всего прочего, в законодательстве выставлено разное время гарантии, которое зависит от материала, что использовано при изготовлении обуви. Например, гарантия будет действовать на обувь с кожаной подошвой не меньше, чем 50 дней. Гарантия на резиновые сапоги — 80 дней и выше, а заменитель кожи — 70 дней соответственно.

В течении какого времени можно вернуть обувь: закон и правила магазина

Как вернуть обувь в магазин

Купленную и не используемую обувь, которая не подходит покупателю по каким-либо причинам, можно вернуть в магазин, если не прошло более двух недель после покупки. Для того, чтобы осуществить возраст, необходимо иметь при себе упаковку, чек о покупке и ярлыки, установленные производителем.

Для того, чтобы вернуть обувь, которая обладает недостатками, необходимо высказать некоторые требования:

  • Попросить замены на идентичную обувь;
  • Попросить заменить на другую модель, учитывая уплаченные ранее деньги;
  • Уменьшение цены новой обуви в зависимости от того, сколько было оплачено ранее;
  • Нужно попросить устранить найденные недостатки товара;
  • Вернуть деньги за устранение недостатков товара;
  • Попросить вернуть деньги, которые были уплачены за товар.

Если продавец отказывается в возврате средств или в одном из упомянутых пунктов, нужно написать претензию в письменном виде. Не стоит забыть указать в нем время покупки, ее модель, артикул, стоимость и недостатки, которые были найдены. Образец претензии можно найти на просторах интернета. Отправляя претензию, не стоит забывать прикрепить чек, но по законодательству можно вернуть деньги и без него. Вместо чека нужно полагаться на показания свидетеля. Проще говоря: если нет чека, то должен быть свидетель покупки.

Если же это не помогло, то можно прибегнуть к экспертизе. Ее результаты нужно будет отправить в магазин и попросить дополнительно возместить затраты на экспертизу.

Есть ли гарантия на ремонт обуви?

В законодательстве ничего не сказано об этом, поэтому мастерская должна выставить время гарантии сама.

Покупатель должен спросить о сроках гарантии до начала сотрудничество. Если же время гарантии не установлено, то покупатель не сможет требовать бесплатный ремонт обуви.

Нужно ли иметь с собой паспорт при возвращении обуви в магазин?

Если же продавец не против обменять обувь с недостатками, то он должен предоставить образец заявления, которое нужно составить. Тут уже пригодится паспорт. Законны ли такие требования?

Да, вернуть деньги за товар можно лишь в том случае, если покупатель заполнит заявление, которое было согласовано с налоговой службой. В нем прописано, что паспорт нужно иметь для того, чтобы вернуть свои деньги. Именно поэтому требование предоставить паспорт со стороны магазина — полностью законное решение.

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