Повышенный метеоризм может указывать на рак кишечника

Повышенное газообразование и слишком интенсивный метеоризм являются для многих стыдной проблемой, которую стараются скорее скрыть, а не обсудить. В этом заключается большая ошибка, поясняют специалисты.

Повышенное газообразование может указывать на синдром раздраженного кишечника, целиакию

Повышенный метеоризм может быть результатом неправильного питания, но иногда он «говорит» о серьезных заболеваниях, — например, о воспалительных болезных кишечника и даже раке.

Повышенное газообразование и слишком интенсивный метеоризм являются для многих стыдной проблемой, которую стараются скорее скрыть, а не обсудить. В этом заключается большая ошибка, поясняют специалисты. С повышенным метеоризмом, особенно, когда он возникает на фоне привычного рациона, нужно обращаться к врачу, поскольку это может оказаться симптомом серьезного заболевания, отмечают эксперты.

По их словам, чрезмерный метеоризм может быть сигналом воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, включающих



гастрит,энтерит,колит.«Повышенное газообразование может указывать на синдром раздраженного кишечника, целиакию, которая развивается при непереносимости глютена, панкреатит, холецистит, а также дефицит пищеварительных ферментов», — добавили медики.

Также они отметили, что иногда повышенный метеоризм оказывается симптомом опухоли, мешающей нормальному прохождению газов.

Помимо этого, кишечник имеет тесную связь с нервной системой и психикой, напомнили врачи. Избыток газов может указывать на депрессию, неврозы и сильный стресс.

Источник: МедикФорум