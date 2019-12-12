Повышенный метеоризм может указывать на рак кишечника

Повышенный метеоризм может быть результатом неправильного питания, но иногда он «говорит» о серьезных заболеваниях, — например, о воспалительных болезных кишечника и даже раке.
Повышенное газообразование и слишком интенсивный метеоризм являются для многих стыдной проблемой, которую стараются скорее скрыть, а не обсудить. В этом заключается большая ошибка, поясняют специалисты. С повышенным метеоризмом, особенно, когда он возникает на фоне привычного рациона, нужно обращаться к врачу, поскольку это может оказаться симптомом серьезного заболевания, отмечают эксперты.
По их словам, чрезмерный метеоризм может быть сигналом воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, включающих
энтерит,
колит.
«Повышенное газообразование может указывать на синдром раздраженного кишечника, целиакию, которая развивается при непереносимости глютена, панкреатит, холецистит, а также дефицит пищеварительных ферментов», — добавили медики.
Также они отметили, что иногда повышенный метеоризм оказывается симптомом опухоли, мешающей нормальному прохождению газов.
Помимо этого, кишечник имеет тесную связь с нервной системой и психикой, напомнили врачи. Избыток газов может указывать на депрессию, неврозы и сильный стресс.
Источник: МедикФорум