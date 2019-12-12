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Здоровье / Общество

Повышенный метеоризм может указывать на рак кишечника

17:06 12.12.2019 Фото: pxhere.com
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Повышенное газообразование и слишком интенсивный метеоризм являются для многих стыдной проблемой, которую стараются скорее скрыть, а не обсудить. В этом заключается большая ошибка, поясняют специалисты.

Повышенный метеоризм может указывать на рак кишечника
Повышенное газообразование может указывать на синдром раздраженного кишечника, целиакию

Повышенный метеоризм может быть результатом неправильного питания, но иногда он «говорит» о серьезных заболеваниях, — например, о воспалительных болезных кишечника и даже раке.

Повышенное газообразование и слишком интенсивный метеоризм являются для многих стыдной проблемой, которую стараются скорее скрыть, а не обсудить. В этом заключается большая ошибка, поясняют специалисты. С повышенным метеоризмом, особенно, когда он возникает на фоне привычного рациона, нужно обращаться к врачу, поскольку это может оказаться симптомом серьезного заболевания, отмечают эксперты.

По их словам, чрезмерный метеоризм может быть сигналом воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, включающих

гастрит,
энтерит,
колит.
«Повышенное газообразование может указывать на синдром раздраженного кишечника, целиакию, которая развивается при непереносимости глютена, панкреатит, холецистит, а также дефицит пищеварительных ферментов», — добавили медики.

Также они отметили, что иногда повышенный метеоризм оказывается симптомом опухоли, мешающей нормальному прохождению газов.

Помимо этого, кишечник имеет тесную связь с нервной системой и психикой, напомнили врачи. Избыток газов может указывать на депрессию, неврозы и сильный стресс.

Источник: МедикФорум

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